F1 takım patronları, takvim rotasyonu fikrine sıcak bakıyor

Mugello'da yapılan Toskana Grand Prix'sindeki başarı, F1'in her sene aynı piste gitmesi fikrinden ziyade, yeni lokasyonlarda bulunmasının ortaya çıkardığı fırsatları göz önüne koydu.

Değer kazanan fikirlerden bir tanesi ise F1 takviminin her sene biraz değişerek, birkaç pistin birkaç sezonda takvime geri gelmesi fikri.

Hatta Red Bull takım patronu Christian Horner, F1'in özel yarışlar yapması için "davetli turnuva" düzenleme fikrini ortaya attı.

Mercedes patronu Toto Wolff ise, takvimin her sene farklılaşacak olmasının F1 için iyi bir şey olabileceğine inanıyor.

Takvim rotasyonunun sporda uygulanması hakkında sorulan sorulara Wolff şu yanıtı verdi: "Bence bu konuda, COVID döneminde daha çok yarış yapma üzerine ilginç bir konsept çıktı ve bu da ilgi çekici duruyor."

"Ortada biraz hassasiyet olabilir. Takımlar bu pistlere çok sınırlı bilgiyle gidebilir ve pek çok kez gittiğimiz pistlere göre performans sıralamasının çok farklı olabileceğini görebiliriz."

"Nürbürgring'e veya Silverstone'a gittiğinizde, ki buraya her sene gidiyoruz bu yüzden yaratıcı olarak veya oraya çok kez gittiğimizi düşünerek esnek olmak konusunda yapabileceğiniz pek de fazla bir şey yok."

Romain Grosjean, Haas VF-20, George Russell, Williams FW43 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20, battles with Alex Albon, Red Bull Racing RB16 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Haas patronu Günther Steiner ise Mugello örneğinin F1'in yeni lokasyonlara gitmesi konusunda iti bir örnek olduğunu, takvimde kalıcı olarak yer alan pistlerin iyi bir iş yapamayacağını düşündüğünü söyledi.

"Yeni veya heyecanlı olduğu için mi bilmiyorum, belki de her sene heyecanlı olur." diyen Steiner ekledi: "Eğer bu pistleri bir rotasyona alsaydık, yaptığımız her sezonda bir yenilik olurdu. Ben tamamıyla buna destek veriyorum."

"Değişimi seviyorum, eğer her zaman aynı şeyi yaparsanız, bunun sonucunu her zaman bileceksiniz - bir şeyi pek çok kez yaptığınızda işler daha öngörülebilir bir hâl alıyor."

"Bir rotasyon yapsaydık gerçekten iyi olurdu, eğer ticari olarak bu mümkünse yani, ki bu da Formula 1'in bakması gereken bir şey. Mugello'da olanları gördükten sonra Nürbürgring'i, Portimao'yu ve Imola'yı heyecanla bekliyorum."