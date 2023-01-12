F1, kırmızı bayraklara neden olan sıralama kazaları için çözüm arıyor

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Sergio Perez'in Monako Grand Prix'sinin sıralama turları sırasında kasıtlı olarak kaza yaptığının iddia edilmesiyle birlikte, F1 pilotlarının sıralama turları sırasında kırmızı bayrağa neden oldukları için cezalandırılmaları yönünde yeni fikirler ortaya çıktı.

Carlos Sainz, F1'de 'kasıtlı' kazaların sanıldığından daha yaygın olduğunu ima etti, ancak pilotların kuralları kötüye kullanmasını engellemek için daha fazla önlem alınması gerektiğini de sözlerine ekledi.

F1'de şu anda sıralama turları sırasında sarı ya da kırmızı bayrağa neden olan pilotlara yönelik bir yaptırım bulunmuyor.

Birçok kişi, IndyCar gibi diğer şampiyonalarda da görülen; kırmızı bayrağa neden olan pilotun tur zamanının silineceği bir kuralı önerdi.

McLaren CEO'su Zak Brown, IndyCar tarafından benimsenen basit kuralın 'hemen uygulanabilecek kolay bir çözüm' olabileceğine inanıyor.

Brown, "Bence bir pilotun turunu tamamlamasını engelleyen kırmızı ya da sarı bayraklar olmalı."

"Bunu diğer motor sporlarında da yapıyorlar: o seanstaki en hızlı turunuzu kaybediyorsunuz. Tüm pilotlar zaten tek tur atma eğilimindedir, bu nedenle kasıtlı ya da kasıtsız; o pilotu cezalandıracaktır."

"Başka birinin turu mahvolduğu için, bunun kolay bir çözüm olduğunu ve hemen uygulanabileceğini düşünüyorum." dedi.

Marshals wave the red flag Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Alpine CEO'su Laurent Rossi'ye göre, F1'in pilotlara hızlı turlarını tamamlama şansı veren bir 'ekstra zaman' kuralı ekleme olasılığı da tartışılabilir.

Rossi, "Kişisel olarak söyleyebileceğim şey, zaten o kişilerin kendilerini cezalandırdıklarıdır."

"Bu nedenle, diğerlerinin hızlı turlarını bitirmelerine izin vermek için seansı bir veya iki tur uzatabileceğimizi düşünüyorum."

"Kapsamlı bir inceleme yapmamız gerekiyor, ancak bir pilotu ya da takımı kınamak için çok acele etmemeliyiz." dedi.

Aston Martin Takım Patronu Mike Krack de kasıtlı olarak kaza yaptığını kanıtlamadan bir pilota ceza vermenin zor olabileceği görüşüne katıldı.

Krack, "Bu konuda siyah beyaz bir görüşe sahip değilim. Bence gerçekten her olaya ayrı ayrı bakmamız, sportif danışma komitesine gitmemiz ve belki de son 10 yılda yaşadığımız durumlara bir göz atmamız gerekiyor. Birini kınamak için hızlı karar vermemeliyiz."