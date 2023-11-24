F1 takım patronları: "F1, sprint yarışları konusunu taraftarlara danışmalı"

F1 Komisyonu Cuma sabahı Abu Dabi Grand Prix'sinde 2023'te son kez bir araya geldi ve sprint yarış formatında yapılacak değişiklikler gündemin üst sıralarında yer aldı. Ancak paydaşlar değişikliklerin ne olacağı konusunda kesin bir sonuca varamadı. Bu nedenle tartışmalar Sportif Danışma Komitesi tarafından ele alınacak.

Sprint yarışlarının sıkıcı olduğu yönündeki şikayetlerin ardından, gridin tersine çevrilmesi ya da sprint yarışının ana yarış sıralamasından önce yapılması ve böylece kapalı park düzenini karıştırmak üzere yeniden açılmasına olanak tanınması yönünde fikirler ortaya atıldı.

Sonuç ne olursa olsun, F1 takım patronları formatın bir dizi değişiklikten sonra kendi haline bırakılması gerektiği konusunda hemfikir. Ayrıca, sorunların nasıl ele alınacağı konusunda taraftarların görüşlerinin alınması gerektiğini düşünüyorlar.

Autosport/Motorsport.com'un ters gridlerin çok ileri bir adım olup olmayacağı sorusuna Red Bull takım patronu Christian Horner şu yanıtı verdi: "İşte bu noktada araştırma yapmanız gerekiyor."

"Bence attığımız bir sonraki adımın uzun süre sabit kalacak olması çok önemli."

"Sprint konsepti ortaya atılmış yeni bir konsept ve bazıları için popüler, bazıları içinse değil."

"Her ne şekilde gelişirse gelişsin, uzun bir süre boyunca tutarlı olması gerekiyor."

"Taraftarların geri bildirimlerinin bu konuda çok önemli bir rol oynayacağını düşünüyorum. Örneğin bu haliyle sprint formatından gerçekten hoşlanıyorlar mı yoksa biraz daha fazla yarış mı görmek istiyorlar?"

"Eğer [ters grid] yapacaksak, o zaman puanları nasıl düzenleyeceğiz? Pilotları ve takımları nasıl teşvik edeceğiz?

"Bu konuyla ilgili pek çok başlık var ama en önemli temel şey taraftarların ne istediği."

Fotoğraf: Erik Junius Christian Horner

2021'de sprint ilk tanıtıldığı zaman, Cuma sıralaması sprint gridini belirliyor ve sprintin sonucu Pazar günkü yarışın gridini belirliyordu. Ancak bu, sürücülerin pozisyonlarını korumak için riskli geç sollamalardan vazgeçmelerine yol açtı.

2023 için sprint, Cumartesi günü tek başına koşulacak şekilde değiştirildi ve Cuma sıralamaları GP gridini belirlerken sprint gridi için sprint shootout formatı düzenlendi.

McLaren takım patronu Andrea Stella, F1'in daha fazla önlem almadan önce daha çok örneğe ihtiyaç duyacağını söylüyor.

"F1'in [TV izleyici] verilerinden teyit edilen sprint etkinliğinden elde edilen olumlu sonuçlar var."

"Ayrıca Formula 1 yarış hafta sonlarını yorumlamanın yollarını özümsemek için zamana ihtiyacımız var."

"Çok sık ve çok hızlı değişiklik yapmadığımızdan emin olmalıyız çünkü o zaman belirli bir yönteme adapte olmak, onu özümsemek için zamanımız olmaz."

"İyileştirmeler yapılmalı ve bunlar nispeten aşamalı olmalı."

"Birkaç sprint yarışı daha yaptıktan sonra, bunun hangi yöne gitmesi gerektiği konusunda daha iyi verilere, daha iyi bilgilere sahip olabiliriz."