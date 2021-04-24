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Formula 1 / Son dakika

F1 takım patronları “Drive to Survive”daki küfürlerin sınırı aştığı iddiasını reddetti

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Guenther Steiner de dahil olmak üzere F1 takım patronları Netflix’in “Drive to Survive” serisinde kullanılan küfürlü söylemlerin kabul edilemez derecede fazla olduğu iddialarını reddetti.

F1 takım patronları “Drive to Survive”daki küfürlerin sınırı aştığı iddiasını reddetti

“Business F1” dergisi, Netflix’in popüler F1 serisinde 10 bölümünde toplamda 227 kez küfür içeren söylemler kullanıldığını açıkladı.

Özellikle Haas takım patronu Steiner, dizinin 3 sezonunda da küfürlü konuşma tarzıyla oldukça dikkat çekmişti.

Steiner’a bu ağır üslubunu biraz değiştirip değiştirmeyeceği sorulduğunda şöyle cevap verdi: “Bunu yanıtlamak zor. Bu sezon ne kadar küfür edeceğimi bilmiyorum. Geleceği göremem. Bunu normalde önceden planlamıyorum.”

“Her zaman dediğim gibi ben bir oyuncu değilim, bana bir senaryo verilmiyor. O yüzden bunu cevaplayamam. Daha fazla az küfretmek gibi bir planım yok. Geleceğin ne getireceğini bilmiyorum.”

Ferrari takım patronu Mattia Binotto ise serideki bu ağır üsluba rağmen Netflix’in F1’in dünyaya tanıtımı açısından gerçekten olağanüstü bir iş çıkardığını düşünüyor.

Binotto, bu konu hakkında şu yorumlarda bulundu: “Küfürlü söylemler olsun ya da olmasın, Netflix bizim için çok olumlu bir gelişmeydi.”

“Bence F1’e büyük bir hayran kitlesi kazandırdı ve spora olan ilgiyi artırdı. Netflix sayesinden F1’e ilgi duyan insanların sayısında büyük bir yükseliş yaşandı.”

“Şu an 4. sezona geldik ve bence her sene bir öncekine göre daha çok ilgi topluyoruz.”

“Yani bu konuya oldukça olumlu bakıyoruz ve aktör gibi değil de, kendimiz gibi davranarak seriyi daha da iyi bir noktaya getirebiliriz.”

AlphaTauri’nin takım patronu Franz Tost da Binotto’nun söylediklerinin bir kez daha altını çizdi ve şunları söyledi: “Netflix, Formula 1’i özellikle gençlere sundu ve bu çok olumlu bir durum.”

“İlerleyen yıllarda bunu takiben başka yeni şeyler de gelecek ve o zaman göreceğiz. Genel anlamda her şey olumlu gözüküyor ve ben bunu iyi bir yöne doğru gittiğini düşünüyorum.”

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Editör Selin Elif Köse

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