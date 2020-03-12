Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avustralya GP
12 Mar
-
15 Mar
Immagini devam ediyor . . .
Tüm programı gör
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
19 Mar
-
22 Mar
FP1:
7 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Vietnam GP
Biletler
02 Nis
-
05 Nis
FP1:
21 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
30 Nis
-
03 May
FP1:
49 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
07 May
-
10 May
FP1:
56 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monaco GP
Biletler
21 May
-
24 May
FP1:
69 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
04 Haz
-
07 Haz
FP1:
84 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
11 Haz
-
14 Haz
FP1:
91 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
25 Haz
-
28 Haz
FP1:
105 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
112 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
126 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
30 Tem
-
02 Ağu
FP1:
140 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
168 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
175 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
FP1:
189 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
196 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
FP1:
210 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
225 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
232 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
245 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
259 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Avustralya GP / Son dakika

F1 takım patronları, Avustralya GP'nin geleceğini tartışmak için toplandı

paylaşım
yorumlar
F1 takım patronları, Avustralya GP'nin geleceğini tartışmak için toplandı
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
12 Mar 2020 14:32

Takım patronları, McLaren'ın Coronavirüs nedeniyle çekilme kararı sonrası Avustralya Grand Prix'sine devam edip etmemeyi görüşüyorlar.

Formula 1 takım patronları, Melbourne'de gece yarısı olağanüstü bir toplantı için bir araya geldiler. Toplantı şu sıralar devam ediyor.

McLaren çalışanlarından birisinde Coronavirüs tespit edilmesi ve McLaren'ın yarıştan çekilmesi nedeniyle toplantı kaçınılmaz hale gelmişti.

Albert Park etkinliği şu noktada tehlikeye düşmüş gibi görünüyor, ancak kötü haber büyük olasılıkla Avustralya Grand Prix'sinin iptaliyle sınırlı kalmayacak.

McLaren, bulaşma riski nedeniyle tüm takımı karantinaya almak zorunda kalacak ve İngiliz ekibin önümüzdeki hafta sonu yapılacak Bahreyn Grand Prix'sinde yer alması bile mümkün olmayabilir.

Zaten Vietnam Grand Prix'sinin gerçekleşmeyeceği tahmin ediliyordu ve Chase Carey'nin çarşamba gününden beri Vietnam'da olduğu biliniyor.

Bundan ötürü sezonun 3 Mayıs'ta Zandvoort'ta başlaması bekleniyor.

Avustralya Grand Prix Corporation'ın başkanı Andrew Westacott, Victoria Sağlık Bakanlığı'ndan gelen bilgileri doğruladı.

Son iki gün içinde Formül 1 padokunda yer alan sekiz personele Coronavirus testi yapıldı ve bunların yedi tanesi negatif sonuçlandı.

McLaren personeli olan sekizinci kişinin testi ise pozitif çıktı. Bundan ötürü de McLaren yarıştan çekildi.

Grand Prix bölgesinde grip belirtileri gösteren ancak Formula 1, FIA veya tedarikçikilerle bağlantısı olmayan bir hastanın test sonuçları bekleniyor.

Takım patronları ile yapılan toplantıda Westacott da yer alıyor. 

Yarışın iptalinin kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

Sonraki haber
Grosjean: "Yarışmaya hazırım"

Önceki haber

Grosjean: "Yarışmaya hazırım"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Avustralya GP
Alt-etkinlik Perşembe
Lokasyon Melbourne Grand Prix Circuit
Editör Roberto Chinchero

Yarış merkezi

Avustralya GP

Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
Immagini sürüyor
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
Immagini
Per 12 Mar
Cum 13 Mar
06:00
00:00
FP1
Per 12 Mar
Cum 13 Mar
18:00
12:00
FP2
Per 12 Mar
Cum 13 Mar
22:00
16:00
FP3
Cum 13 Mar
Cmt 14 Mar
20:00
14:00
Sıralama
Cum 13 Mar
Cmt 14 Mar
23:00
17:00
Yarış
Cmt 14 Mar
Paz 15 Mar
22:10
16:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Resmi: McLaren, Avustralya GP'den çekildi!

2
Formula 1

F1 takım patronları, Avustralya GP'nin geleceğini tartışmak için toplandı

58dk
3
Formula 1

F1 sürücüleri durumun kötüleşmesi durumda "el frenini çekecekler"

3s
4
Formula 1

Hamilton'dan Ferrari yanıtı: "Formula 1 herkes için eşit olmalı"

5
Formula 1

F1 hisseleri 2.6 milyar poundluk değer kaybı yaşadı!

1s

Son Videolar

Mercedes neden arka süspansiyonunu değiştirmek zorunda kalacak? 01:09
Formula 1

Mercedes neden arka süspansiyonunu değiştirmek zorunda kalacak?

F1 2020 - Avustralya GP, Albert Park pist rehberi 01:59
Formula 1

F1 2020 - Avustralya GP, Albert Park pist rehberi

F1, 188BET ile Asya bölgesinde ortaklık anlaşması imzaladı 01:34
Formula 1

F1, 188BET ile Asya bölgesinde ortaklık anlaşması imzaladı

Giorgio Piola, Mercedes'in 2020 için yaptığı süspansiyon ve şasi değişikliklerine göz atıyor 01:05
Formula 1

Giorgio Piola, Mercedes'in 2020 için yaptığı süspansiyon ve şasi değişikliklerine göz atıyor

Ferrari hile mi yapıyordu? FIA açıklaması ve anlaşma neden diğer takımları kızdırdı? 04:33
Formula 1

Ferrari hile mi yapıyordu? FIA açıklaması ve anlaşma neden diğer takımları kızdırdı?

Son Haberler

F1 takım patronları, Avustralya GP'nin geleceğini tartışmak için toplandı
F1

F1 takım patronları, Avustralya GP'nin geleceğini tartışmak için toplandı

Grosjean: "Yarışmaya hazırım"
F1

Grosjean: "Yarışmaya hazırım"

F1 hisseleri 2.6 milyar poundluk değer kaybı yaşadı!
F1

F1 hisseleri 2.6 milyar poundluk değer kaybı yaşadı!

Galeri: 2020 F1 pilot portreleri
F1

Galeri: 2020 F1 pilot portreleri

Coronavirüs belirtisi gösteren 9 kişi teste tabi tutuldu
F1

Coronavirüs belirtisi gösteren 9 kişi teste tabi tutuldu

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
19 Mar - 22 Mar
Biletler
2 Nis - 5 Nis
Biletler
30 Nis - 3 May
Biletler
7 May - 10 May
Biletler
21 May - 24 May
Biletler
4 Haz - 7 Haz
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.