F1 takım patronları, Avustralya GP'nin geleceğini tartışmak için toplandı

Formula 1 takım patronları, Melbourne'de gece yarısı olağanüstü bir toplantı için bir araya geldiler. Toplantı şu sıralar devam ediyor.

McLaren çalışanlarından birisinde Coronavirüs tespit edilmesi ve McLaren'ın yarıştan çekilmesi nedeniyle toplantı kaçınılmaz hale gelmişti.

Albert Park etkinliği şu noktada tehlikeye düşmüş gibi görünüyor, ancak kötü haber büyük olasılıkla Avustralya Grand Prix'sinin iptaliyle sınırlı kalmayacak.

McLaren, bulaşma riski nedeniyle tüm takımı karantinaya almak zorunda kalacak ve İngiliz ekibin önümüzdeki hafta sonu yapılacak Bahreyn Grand Prix'sinde yer alması bile mümkün olmayabilir.

Zaten Vietnam Grand Prix'sinin gerçekleşmeyeceği tahmin ediliyordu ve Chase Carey'nin çarşamba gününden beri Vietnam'da olduğu biliniyor.

Bundan ötürü sezonun 3 Mayıs'ta Zandvoort'ta başlaması bekleniyor.

Avustralya Grand Prix Corporation'ın başkanı Andrew Westacott, Victoria Sağlık Bakanlığı'ndan gelen bilgileri doğruladı.

Son iki gün içinde Formül 1 padokunda yer alan sekiz personele Coronavirus testi yapıldı ve bunların yedi tanesi negatif sonuçlandı.

McLaren personeli olan sekizinci kişinin testi ise pozitif çıktı. Bundan ötürü de McLaren yarıştan çekildi.

Grand Prix bölgesinde grip belirtileri gösteren ancak Formula 1, FIA veya tedarikçikilerle bağlantısı olmayan bir hastanın test sonuçları bekleniyor.

Takım patronları ile yapılan toplantıda Westacott da yer alıyor.

Yarışın iptalinin kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.