F1 takım patronları: Ankette taraftarların görüşlerini dikkate almalıyız

Motorsport Network ve F1 organizasyonu tarafından ortak yapılan Global anket sayesinde tüm dünyadaki taraftarlar, kendi görüşlerini belirtme şansı yakalayabiliyorlar.

Bu anket, 2022'de getirilecek olan yeni teknik kuralların ve denenecek diğer fikirlerin hemen öncesinde yapılıyor. Şu ana kadar Silverstone ve Monza'da denenen sprint hafta sonu formatı, F1 izleyicilerinden karışık tepkiler aldı.

Aston Martin takım patronu Otmar Szafnauer, "Taraftarları dinlemek zorundayız. Bizim oluşturduğumuz temel bunun üzerine kurulu, taraftarlar olmadan spor çok farklı olurdu. Bu nedenle onları dinlemeliyiz - onlar bizim kitlemiz ve bizim de kitlemizi tatmin etmemiz gerekiyor."

"Sporu geliştirmek için eldeki verileri kullanmalısınız. Öncelikle taraftarların neler istediğinin inceliklerini anlamanız ve bunu onlara vermeniz gerekiyor." dedi.

Ferrari takım patronu Mattia Binotto ise, sporun anketten alınan sonuçlara tüm dikkatini vermesi gerektiğini belirtti.

Binotto, "Anket yapmak her zaman çok önemlidir çünkü bir geri bildirim alırsınız. Ancak daha önemli olan şey ise geri bildirimi dikkatli şekilde analiz etmek gerekiyor ve anketin sonuçlarıyla doğru ve gerekli kararları alıp, bunları uygulamak gerekir."

"Bu nedenle anketler kesinlikle önemli, ancak daha da önemli olan bu anketlerle neler yaptığınızdır." dedi.

Formula 1 ve Motorsport Network dünyanın en büyük F1 taraftar anketini tanıttı Fotoğraf: Motorsport.com

Alfa Romeo patronu Frederic Vasseur, bazen takım içinde çalışan insanların günlük işlere kendini çok kaptırdıklarını ve daha büyük resmi göremediklerini belirtti.

"Ancak ne hissettiklerini tartışmak mantıklı bir şey ve daha sonrasında da onların isteklerini karşılamak için neler yapabileceğimize bakmamız lazım. Pit duvarında bazen taraftarların hep aynı olduğu hissiyatına varıyorsunuz. İzleyici grubu her zaman gelişiyor, özellikle yeni mecralar özelinde. Bizim de tribünlerde kimin olduğunu anlamamız gerekiyor." dedi.

Williams takım patronu Jost Capito, taraftarların göz boyamak için yapılan birkaç hareket yerine sağlam duruş beklediğine inandığını söyledi.

Capito, "Tüm bu spor, taraftarları eğlendirmek için burada. Ve ne yaparsak yapalım, bunu taraftarların ne istediğine göre yapmamız gerekecek, gerçek bir spora uygun olduğu sürece. Sadece 'Tamam, ters grid veya daha fazla kaza istiyoruz.' demek bence doğru olmaz."

"Ancak taraftarlardan duyduğum tek şey, ve aldığım geri bildirimler, onların spor ile ne kadar iç içe olduğu üzerine. Ve eminim ki taraftarlar en iyi sürücü ve takımın kazanmasını istiyor, bir loto galibi olmasını değil." dedi.

Capito, Williams sürücüsü George Russell'ın da denediği Bell kask kamerası gibi deneyleri değerli bulduğunu ve ileri gitmek için önemli denemeler olduğunu belirtti.

Williams CEO'su Capito, "Bence bu, denenmesi gereken ve daha sonrasında herkesin aracında olması gereken bir şey. Bu nedenle eğlenceyi geliştiren her şey ve taraftara daha fazla bilgi veren her şey güzeldir." diyerek sözlerini tamamladı.

Alpine yönetim müdürü Marcin Budkowski ise, yeni geliştirilen fikirlerin uygulamaya konmadan önce düzgün bir şekilde test edilmesi gerektiğini, çünkü bazen bu fikirlerin insanların beklentilerini karşılamadığını belirtti.

Budkowski açıklamalarında, "Biz taraftarlar için buradayız ve onlara çok teşekkür ederiz. Eğer hiç kimse bu sporu izlemeseydi, hiçbirimizin bir işi olmazdı. Ancak aynı zamanda sadece kendimiz için yarışmamız da mantıklı olmazdı, bir noktayı atlıyor olurduk. Bu da oldukça önemli bir şey."

"Çok dikkatli olmamız gereken şu ki bazen yanlış olan ama aynı zamanda iyi olan fikirler vardır ve bunların dikkatlice test edilmesi gerekir. Ve bizim bu fikirleri denememiz için her zaman FIA'ya, F1'e veya takımlara ihtiyacımız olacak."

"Lastik kurallarını değiştirmek veya yarış içi yakıt ikmalini geri getirmek üzerine pek çok tartışma vardı. Stratejistler ile buna düzgün şekilde baktığınızda, bazıları yanlış ama iyi olan fikirlerdir, çünkü aslında ortaya koyduğumuz şovu geliştirmezler."

"Bu nedenle taraftarları dinleyelim. Ancak belki de direkt olarak taraftarların isteklerinden birini uygulamayalım ve dikkatlice verilere bakalım, çünkü bir işe yaramayabilir. Bu da dikkatli olmamız gereken tek şey." ifadelerini kullandı.