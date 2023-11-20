F1 takım patronları, 'acımasız' Las Vegas GP programının değiştirilmesini istiyor

Hafta sonunun zaman çizelgesi, hem yol kapanışlarını günün ilerleyen saatlerine kaydırmak hem de Avrupa'daki TV izleyicilerine uyum sağlamak için spor tarihindeki tüm zaman çizelgelerinden daha geç oldu.

İkinci antrenman ve sıralama seanslarının sırasıyla Cuma ve Cumartesi sabahları gece yarısından gece 1'e kadar sürmesi gerekiyordu, ancak son seans rögar kapaklarındaki düzeltme çalışmaları nedeniyle sabah 4'te tamamlandı. Yarış ise Cumartesi akşamı saat 22:00'de başladı.

İkinci antrenmanın gecikmesi, saat değişikliğine uyum sağlamak zorunda kalan takım üyeleri için oldukça zor oldu.

Gelecek yıl Las Vegas'ın, Katar ve Abu Dabi'nin takip ettiği art arda üç yarışın başlangıcı olmasıyla bu zorluk daha da artacak.

Takım patronları, genel olarak etkinliğin başarılı olmasına rağmen, programın personel için çok zor olduğunu dile getirdi.

Motorsport.com tarafından hafta sonuna dair neyin geliştirebileceğini sorulduğunda Ferrari takım patronu Fred Vasseur, "Geliştirilmesi gereken şey program."

"Asya, Avrupa, Doğu Yakası, Batı Yakası için uygun bir zamanlama bulmak kolay değil."

"Geçmişte bir sorunumuz yoktu çünkü F1 sadece Avrupalılar içindi ve Avrupa saatine sadık kalıyorduk."

"Şimdi, dünya çapında yarışıyoruz ve bunu herkes için uygun hale getirmek çok zor; ama bunu ayarlayacağız."

Red Bull'dan Christian Horner da programın takım üyeleri için ne kadar zor olduğunu açıkça belirtti.

"İlk olarak, elbette öğrenilecek pek çok şey olacak."

"Bakılması gereken şeylerden biri de zaman çizelgesi çünkü takımdaki herkes için bu çok zor oldu."

"Herkes Vegas'tan bitkin bir şekilde ayrılıyor! Öyle ya da böyle herkes için acımasız bir hafta sonu oldu ve bence gelecek için bunu nasıl iyileştirebileceğimize bakmamız gerekiyor."

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23, George Russell, Mercedes F1 W14

Horner, küçük bir ayarlamanın bile fark yaratacağını söyledi.

"Bence biraz daha erken yapılabilir, zaten televizyon izleyicisini hiçbir zaman mutlu edemezsiniz."

"Bu bir Amerikan yarışı. Eğer akşam 8'de ya da buna benzer bir saatte düzenlerseniz, bu tüm personeller için daha rahat olur."

Aston Martin takım patronu Mike Krack, neyin işe yarayacağını değerlendirmek için buna zaman ayrılması gerektiğini öne sürdü.

Krack, "Duyguların ve yorgunluğun etkisiyle çok hızlı hareket etmemeliyiz, bence geri adım atmamız önemli."

"Sportif düzenlemeler, zamanlama açısından oldukça katı; dolayısıyla bunu değiştirmemiz gerek. Bunun mümkün olduğunu düşünüyorum, sadece üzerinde biraz çalışılması gerekiyor."

Daha önce FIA için çalışmış olması nedeniyle sokak yarışı lojistiği konusunda ekstra bilgi sahibi olan AlphaTauri CEO'su Peter Bayer, ekibinin her türlü değişikliği destekleyeceğini söyledi.

Motorsport.com'a verdiği demeçte Bayer, "Kesinlikle bunu destekleriz."

"FIA'dan geldiğim ve Formula E'nin birçok şehirde yarışmasının ne kadar zor olduğunu bildiğim için biraz deneyimim var. Caddelerin kapatılması burada yaşayan insanlar üzerinde büyük bir etki yaratıyor."

"Her şeyi gözden geçirmemiz ve nasıl iyileştirebileceğimizi görmemiz gerekecek."

"Örneğin ben kötü bir ikinci gün geçirdim ve başaramayacağımı düşündüm! Ama sonra birden her şey normal haline döndü."

"Ancak şimdi dünyanın diğer ucuna uçacağız ve bu bizi alt üst edecek. Ama bana sorarsanız buna değdi." dedi.

Eklemeler: Filip Cleeren