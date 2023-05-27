F1 takım patronları 2026'da müşteri takımlarının "olumsuz" etkilenebileceğine inanıyor

Monako GP öncesi bir açıklama yayınlayan Honda, yeni motor düzenlemelerinin yürürlüğe gireceği 2026 yılında spora döneceğini ve Aston Martin'in motor partneri olacağını duyurdu.

Honda, yeni motor dönemi için kaydolan altı üreticiden birisi oldu ve böylelikle gridde sadece dört müşteri ekibi kaldı; McLaren, Williams, Haas ve AlphaTauri.

Red Bull'un ikinci takımı olan AlphaTauri, Avusturyalı ekibin kendi motor departmanından faydalanırken, Haas da Ferrari ile çok yakın bir işbirliği içerisinde.

McLaren'ın uzun vadede seçeneklerine baktığı biliniyor ancak Mercedes'le devam etmeleri oldukça olası. Williams ise henüz geleceğine karar vermedi.

Yeni takım patronu Vowles, yeni motor döneminin ilk yılında yeni güç ünitelerini şasiye entegre etmelerinin "potansiyel olarak zor bir iş olduğunu" düşünüyor ve müşteri takımlarının olumsuz etkilenebileceğini söylüyor.

Vowles, "İlk başta 2026'ya hazırlanmak gerekiyor ki bu potansiyel olarak gerçekten zor olacak fakat asıl öğrenme süreci, bundan kısa bir süre sonra başlayacak."

"Bence Aston'un bize gösterdiği şey, kendi yolunuzu seçseniz bile sahip olduğunuz şeyle devam edebileceğiniz."

Alex Albon, Williams FW45 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Fakat Motor üreticinizle ne kadar yakın ilişki içinde olursanız, aracın arka kısmının düzenini de o kadar istediğiniz gibi yapabilirsiniz."

"Böylece aerodinamik soğutma, performans ve güç arasındaki uzlaşmayı kendiniz belirleyebilirsiniz. Biz Mercedes'in müşteri ekibiyiz ve bu da durumu zorlaştırıyor."

"Aynı zamanda şu anda yürürlükte olan ve bize tedarik edilen güç ünitesinin diğerleriyle aynı güç ünitesi olduğu anlamına gelen çok iyi düzenlemeler var. Yıllar önce durum böyle değildi."

"Bu yüzden en azından ürettiği gücün iyi olduğuna güveniyorum." dedi.

Gelecek yıl AlphaTauri'nin takım patronu Laurent Mekies, 2026 için yapılan müşteri anlaşmasının şimdikinden daha değerli olacağını söylüyor.

Mekies, "Şasi ile güç ünitesi tarafı arasındaki entegrasyon miktarını söylemeye gerek yok, elbette bu her zaman bir avantaj olacak."

"Yine de bazı insanlar bu tür bir anlaşma olmadan da çok iyi bir iş çıkarmanın mümkün olduğunu kanıtlıyor, bu nedenle gelecekte bugün olduğundan daha önemli olacağını düşünmüyorum.

"Bence güç ünitelerinin karmaşıklık seviyesi bugün çok yüksek. Bu karmaşıklığı azaltmak için düzenlemelerde adımlar atıyoruz ve umarım bu bize daha da yakın bir grid sunacak." dedi.