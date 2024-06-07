F1 takım patronları 2026 kurallarıyla ilgili endişeler nedeniyle Montreal'de toplanacak

Motorsport.com/Autosport, Formula 1 takım patronlarının Kanada Grand Prix'sinde 2026 kurallarıyla ilgili ortaya çıkan endişeleri görüşmek üzere bir araya geleceğini öğrendi.

FIA'nın 2026'dan itibaren gelecek olan araç devrimi hakkında konsept görüntüler ve taslak planlarının yayımlamasının üzerinden sadece bir gün geçmesine rağmen, bazı fikirlerin uygulanması konusunda endişeler ortaya çıktı.

FIA'nın Teknik Danışma Komitesi'nin perşembe günü çevrimiçi bir toplantıyla gündemdeki bazı sorunları ortaya koymasının ardından kaynaklar, takım patronlarının 2026 regülasyonlarının cumartesi sabahı Montreal padoğunda yapılacak toplantının temel konularından biri olmasını talep ettiklerini belirtti.,

Bu konu, F1 CEO'su Stefano Domenicali ve diğer üst düzey paydaşlarla yapılan, F1'deki son gelişmeleri tartışmak için düzenlenen yarı olağan toplantının bir parçasını oluşturacak.

Şu anda gündemdeki endişe, bazı takımların FIA'nın işe yaramayacağını düşündüğü kuralların bazı unsurlarını zorladığı hissiyatı. Bu, genel aerodinamik konsepti de içeriyor; bazı takımlar yeni araçların yeterli yere basma kuvveti olmadığından ve sık sık batarya gücünün tükenmesinden dolayı özellikle yavaş olabileceğini öne sürüyor.

Takımların konuşmak istediği diğer konular arasında ağırlık azaltma planları da bulunuyor; taslak fikir, bataryaların genel hacmindeki olası artışa rağmen araçların mevcut araçlardan 30 kg daha hafif olması yönünde. Takımların bu hedefe ulaşmasının imkansız olduğundan ve marjinal kazanımlar bulmaya çalışırken muazzam miktarda para harcayacaklarından korkuyorlar.

Takımlar ayrıca FIA'nın getirmeyi planladığı aktif aerodinamik planlarının -çift modlu sistem olarak adlandırılan ve yüksek yere basma kuvveti için Z modu ve düzlükler için düşük sürtünme X modu - durumu hakkında daha fazla ayrıntı istiyorlar.

F1 2026 FIA car renders Fotoğraf: FIA



Düzenlemelerin durumu hakkındaki endişeler bir süredir kaynamakta olsa da FIA'nın bu hafta planlarını yayımlaması konuyu tekrardan gündemin merkezine koydu.

FIA'nın eylemleri, takımlara 2026 regülasyonları konusunda birçok kararın artık alındığını ve bu ayın sonuna kadar her şeyin sonlandırılması planlarından geri adım atılmadığını gösterdi.

FIA'nın Uluslararası Spor Yasası (ISC) uyarınca, FIA'nın "Aracın teknik tasarımı ve/veya araçlar arasındaki performans dengesi üzerinde önemli bir etkisi olacağını düşündüğü" herhangi bir düzenleme değişikliği, yürürlüğe girmeden bir buçuk yıl önce 30 Haziran'da yayımlanmalıdır. Bu dönemden sonra, revizyonlar yarışmacıların desteğini gerektirir. Bu, tüm takımların ne yapılması gerektiği konusunda aynı fikirde olmaması durumunda sorun yaratabilir.

Bazı takımlar, FIA'ya ince ayar yapması için daha fazla zaman tanımak adına kuralların yayımlanmasının ekim ayına ertelenmesini istiyorlar. Bu mantıklı çünkü takımlar ocak ayına kadar araçların aerodinamik unsurları üzerinde düzgün çalışamıyorlar.

Ancak bu önerinin, FIA'nın haziran sonu son tarihine uymasının önemli olduğunu düşünen bir takım tarafından engellendiği anlaşılıyor.

Toto Wolff, Takım Müdürü ve CEO, Mercedes-AMG, Zak Brown, CEO, McLaren Racing ve Frederic Vasseur, Takım Müdürü ve Genel Müdür, Scuderia Ferrari Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images



ISC'nin 18.2.4 maddesi, kuralların yayımlanması için haziran sonu tarihinden daha kısa bir bildirim süresinin yalnızca takımların oybirliği ile anlaşmasıyla mümkün olduğunu belirtiyor. Bu ise şu anda gündemde olmayan bir şey. Ancak, bir kaynak, FIA'nın ekim ayı yayımlaması için yeterli neden olduğunu düşünmesi durumunda, yalnızca çoğunluğun desteğiyle hareket etme fırsatına hala sahip olduğunu öne sürdü.

Kurallar şöyle diyor: "Olağanüstü durumlarda ve FIA'nın söz konusu değişikliğin ilgili şampiyona, kupa, ödül, meydan okuma veya serinin korunması için gerekli olduğunu düşünmesi durumunda, kurallara göre katılan yarışmacıların çoğunluğunun onayı yeterli olacaktır."

Perşembe günkü sunum belgelerinde FIA, kuralların 28 Haziran'da Dünya Motor Sporları Konseyi tarafından onaylanmasının beklendiğini söyledi.