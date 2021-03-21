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Formula 1 / Son dakika

F1 takım patronları, 2022’de daha çok sezon öncesi test günü istiyor

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Luke Smith
, Grand prix editor
Çeviren:
Betim Aker

Birkaç Formula 1 takım patronu, serinin 2022’deki sezon öncesi test günü sayısını artırması gerektiğini düşünüyor.

F1 takım patronları, 2022’de daha çok sezon öncesi test günü istiyor

Sezon öncesi testleri bu yıl, hem bütçeyi sınırlandırmak hem de testlerin açılış yarışıyla aynı yerde yapılmasını sağlamak için Bahreyn Uluslararası Pisti’nde yapıldı.

Ancak bir sonraki sezonda gelecek olan teknik kurallar dolayısıyla, bazı takımlar sezon öncesi testlerinin gün sayısının çoğaltılması konusunda hemfikirler.

AlphaTauri takım patronu Formula 1’in testleri Bahreyn’de gerçekleştirme kararına olumlu bakıyordu ancak Tost, önümüzdeki sezon takımların daha uzun test günlerine ihtiyacı olacağını da söyledi.

Konu hakkında konuşan Takım Patronu Tost şunları söyledi: ‘’Bahreyn’de veya Abu Dabi’de test yapmak konusuna olumlu bakıyordum. Bence Cuma sabah ve Cumartesi sabah da iyi koşullara sahiptik ancak Cuma öğleden sonra bayağı kötüydü.’’

‘’Barcelona, yılın bu zamanında çok zor. Islak olabilir, soğuk olabilir. Normalde test yapacağımız günlerden biri ıslaktı, diğerinde de hava 14 dereceydi, bunlar Formula 1 için ideal koşullar değil.’’

‘’Bu sezon boyunca hep birlikte oturup, bu konu hakkındaki kararı vereceğiz. Önümüzdeki yıl yeni bir aracımız olacak ve üç günlük testin yeterli olacağını düşünmüyorum.’’

‘’Ancak testin uzunluğu ve bütçe arasında bir denge bulmalıyız çünkü 2022 ucuz bir sezon olmayacak. Her şeyi göz önünde bulundurmalıyız.’’

Aston Martin şefi Otmar Szafnauer de Tost’un dediklerine katıldı ve 2022 araçlarını yeterli şekilde test edebilmek için doğru uzunluk kadar doğru yeri seçmenin de önemli olduğunu ekledi.

Szafnauer, bu sezonki araçların, geçen seneki araçlarla olan benzerliği göz önünde alındığında, 2021’de üç gün testin ‘’yeterli’’ olduğunu da söyledi.

Şef Szafnauer, ‘’Franz’ın da söylediği gibi, önümüzdeki sezon tamamen yeni bir aracımız olacak. Testleri nerede ve ne uzunlukta gerçekleştireceğimizi düşünürken bunu da hesaba katmalıyız.’’

‘’Pandemi ve araçtaki gelişimin azaltılmasıyla, 2020’de üç günlük testin yeterli olduğunu düşünüyorum.’’

‘’Testler esnasında hava durumunu tahmin etmek zordur. Cuma öğleden sonra bir kum fırtınasına yakalandık ve bu ideal değildi. Ancak Franz’ın da eklediği gibi, Barcelona’ya gitseydik, ıslak ve soğuk olurdu.’’ dedi.

Bazı sürücüler de daha fazla test gününün 2022 yılı için ideal olacağı fikrine katıldı.

Williams sürücüsü George Russell, takımların 2022’de yaklaşık altı test gününe ihtiyacı olacağını söyledi.

Russell ise konuyla ilgili şöyle konuştu: ’’Herkesin daha fazla testten yararlanabileceğini düşünüyorum. Daha az test yapmak herkes için bir dezavantaj.’’

‘’Eğer önümüzdeki sezon kurallarda aşırı şekilde değişiklik olursa, en az altı gün test yapmak takımlar için önemli olacaktır.’’

‘’Ancak, eğer kurallar geçtiğimiz üç-dört yıla benzer şekilde sabit kalırsa, dört gün test yapmak için iyi bir süre olacaktır.’’

George Russell, Williams FW43B

George Russell, Williams FW43B

Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

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Seri Formula 1
Editör Jake Boxall-Legge

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