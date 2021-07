F1 takım fotoğrafları, Hamilton'un "çeşitlilik" çağrısına nasıl öncü oldu?

7 kez Dünya Şampiyonu olan Hamilton, kurmuş olduğu komisyonun bulduğu verilerin ve yaptığı önerilerin siyahi insanların motor sporlarındaki temsilinin daha iyi hale getirmesini umuyor.

Ancak günümüzde motor sporlarında çalışan insanların sadece %1'i siyahi. Hamilton, 6. şampiyonluğunu kutlarken bu konuya dikkat çekmişti.

Her şey 2019'un sonunda Hamilton'ın, takımların sezon sonu fotoğraflarına bakarken pit yolunda çok az siyahi insan olduğunu fark etmesiyle başladı.

F1'in ilk siyahi pilotu olan Hamilton, spordaki kendi varlığının diğer siyahi insanların spora girişine kapı açmaması karşısında şaşırdığını söylemişti.

Hamilton, "İlk siyahi pilot olarak, motor sporlarında yükselirken sık sık etrafıma baktım ve her zaman neden çok az sayıdaki siyahi insandan birisi olduğumu merak ettim."

"Sadece pilotlar açısından değil; mekanikerlerden mühendislere, pazarlamadan muhasebete genel olarak bu alanda çok fazla iş fırsatı var."

"Seneler geçtikçe daha başarılı oldum. Burada başarılı bir şekilde önlerde mücadele ediyor olmamın, siyahi yeteneklere kapı açmasını umuyordum."

"Ancak 2019'un sonunda Abu Dhabi'de takımların çekildikleri fotoğrafları yakınlaştırdığımda, sporun daha kucaklayıcı olma konusunda ne kadar az ilerleme kaydettiğini fark ettim. Yani o zaman daha fazlasını yapmam gerektiğini fark ettim ve bunun üzerine Hamilton Komisyonu'nu kurma fikri ortaya çıktı." dedi.

Hamilton Komisyonu'nun raporu 10 aylık bir çalışmanın sonucunda hazırlandı ve bu süreçte motor sporları, eğitim ve endüstriden çok sayıda uzmandan yardım alındı. Bu rapor, F1 dahil tüm motor sporlarında takımlara ve hissedarlara sunularak değişiklik için adım atılması istenecek.

F1 CEO'su Stefano Domenicali, organizasyonunun bu konuda halihazırda çalışmalara sahip olduğunu ve Hamilton'un bu konuda daha fazlasını yapacağını söyledi.

Domenicali, "Bu ayın ilerleyen dönemlerinde çok daha fazlası olacak ancak bu gerçekten henüz bir başlangıç. Bu konuda gerçekten çok heyecanlıyım."

"Artık değişiklik zamanı. Kariyerimin sonunda ve muhtemelen sonrasında en çok gurur duyacağım şey, gelecek 5, 10, 15 yıl içerisinde İngiltere'deki motor sporları endüstrisine baktığımızda, toplumumuzu daha yansıtıyor olduğunu görmek olacak." dedi.

Hamilton, özellikle Mercedes takımına katıldıktan sonra motor sporları endüstrisinin farklılıklar konusunda yanlış yönde gittiğini fark etmesinin ardından değişime öncülük yapmak istemiş.

Hamilton, "Özellikle Mercedes'e katıldığımdan beri, takıma her zaman bu soruyu sordum: Takımda neden çok fazla çeşitlilik yok?"

"Ve bu soru karşısında yeterli bir cevap alamadığımı hatırlıyorum. Bu doğru değildi. Tabii ki cevap, yeteri kadar insanın mühendis olmaya çalışmıyor olmasıydı. Ancak sonrasında daha ileriye gittik ve bu konudaki bariyerleri bulmaya çalıştık."

"Gerçek manada bu şekilde başladı. Öğrenmeye ve anlamaya başladık. Bunu yaptıkça sorunları çözebiliriz."

"Geçen sene F1'de neler olduğunu gördünüz. Sesini çıkaran çok fazla insan oldu. F1 ve insanlar ırkçılığı bitirme çağrısında bulundular. Jean Todt ve Chase Carey gibi isimlerin, çeşitlilik ve kapsayıcılık için milyonlar harcayacaklarını duydunuz."

"Ancak sorunun ne olduğunu bilmiyorsanız, onu çözemezsiniz. Bu açıdan harika bir yolculuktu ve hepimiz için bir öğrenme süreci oldu." dedi.

Her şeye rağmen bu sorunun bir gecede çözüleceği konusunda hayal kurulmuyor. Eğitim sürecinde daha fazla siyahi öğrenciyi STEM derslerine yönlendirmek, onların en iyi notları almasını beklemek daha çok uzun vadeli bir proje olacak.

Aynı zamanda motor sporlarının bu konudaki yaklaşımını değiştirmek, ırkçılığa karşı duruş sergilemelerini sağlamak günümüzün çalışması olmayacak. Yine de Hamilton Komisyonu'nun bulguları, bazı güzel sonuçlar olduğunu işaret etti.

Kraliyet Mühendislik Akademisi Başkanı Rhys Morgan, "Konuştuğumuz mühendislerin deneyimleri ve mühendislik yapmak için konuştuğumuz öğrencilerin deneyimleri, motor sporları mühendisliğindeki bazı tür deneyimlerin hayata geçmesini sağladı."

"Mikro saldırganlıklar ve düpedüz ırkçılık, bir tür yüzleştikleri ırkçı yorumlar vardı ve bunlar bir tür şaka olarak dalgalandı ancak oldukça korkunç ırkçı yorumlardı." dedi.

Hamilton, bu hafta Euro 2020 finalini kaybeden İngiliz futbolcuların yaşadıkları ırkçı saldırıların, bu yaklaşımın değişmesi gerektiğini bir kez daha gösterdiğini söyledi.

Hamilton, "Dünkü maçın ardından gördük. Futbolcuların maruz kaldıkları ırkçı saldırıları görmek yıkıcıydı. Yaşananlar millet olarak hâlâ kat etmemiz gereken çok, çok uzun yol olması gerektiğini gösteriyor."

"Şahsi düşüncem, bunların eğitimden kaynaklandığı yönünde. Gerçekte nereden geldiğimizi öğretmeyen bir sistemde büyüyoruz."

"Yani bunun eğitimle ilgili olduğunu ve müfredata eklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bugün konuşan, düşüncelerini açıkça ifade eden insanlar için gerçekten gurur duyuyorum. Sosyal medya platformlarından daha fazla desteğe ihtiyacımız var. Onlar kesinlikle daha fazlasını yapmalı."

"Sene başında sosyal medya protestosu olmuştu ancak bu yeterli değil. Çevrimiçi olan saldırıları engellemeliyiz. Bu komisyon, gelişmemiz gereken alanlardan birisinin bu olduğunu gösteriyor. Umarım bu, ileriye doğru dalga dalga daha fazla değişim olmasının önünü açar." dedi.

Hamilton, kurmuş olduğu komisyonun çalışmaları karşısında heyecanlanmış durumda. Bu çalışma sayesinde Hamilton, kendisine çok fazla şey katan sektörde değişiklik yapmayı umuyor.

F1'den muhtemelen tüm rekorları kırmış bir adam olarak ayrılacak Hamilton, spordaki çeşitliliği arttırabilirse onlarca yıl sonra bunun hatırlanacak bir konu olacağını düşünüyor.

Hamilton, "Yıllarca bana nasıl bir miras bırakmak istediğim soruldu. Eskiden bu konuyu çok fazla düşünmüyordum."

"Genç bir isimken sadece F1 pilotu olmak, elimden gelenin en iyisini yapmak ve en iyi F1 pilotlarından birisi olmak istiyordum. Ancak zamanla başarılı oldukça, başarının getirdiği heyecan giderek kısa süreli olmaya başladı."

"Evren gizemli şekillerde çalışıyor ve 2019'un sonunda bu Komisyon fikri aklıma geldi. Üzerinde çalışmaya başlamıştık ve sonra George Floyd olayı oldu ve bu bir hareket haline dönüştü. Ve bu, bizim zaten yapmaya başladığımız şeyle aynı döneme denk geldi. Ve bu sayede, gerçekten amacımı keşfettiğimi hissettim."

"Hayatımda, kazandığım şampiyonluklardan çok daha fazlasıyla hatırlanmak istiyorum. Şampiyonluk kazanmak tabii ki başlı başına harika bir şey ancak diğer taraftan insanlara yardımcı olmak ve bu sektörün değişmesini sağlamak da harika olur."

"Hepimiz aynıyız. Hepimiz aynı şeye inanıyoruz ve F1'in etrafımızdaki dünya gibi çeşitli olmaması için bir neden yok."

"Yani, eğer bir şekilde bir şeyleri değiştirebiliyorsam ve tek bir iğne ucu kadar değişiklik yapabilirsem, uzun vadede bu bir kıtaya dönüşebilir. Bu devasa bir şey olur. Yani bu doğrultuda çalışıyorum." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1, Sebastian Vettel, Ferrari, George Russell, Williams Racing, and the other drivers stand and kneel in support of the End Racism campaign prior to the start

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images