F1, Suudi petrol şirketi ile anlaşma yaptı

Aramco, 2017 yılında F1’in başına gelen yeni yönetimin bulduğu ilk küresel ortak oldu.

Şirket, Bernie Ecclestone döneminde F1’e katılan Rolex, Heineken, DHL, Emirates ve Pirelli’nin yanına katılmış oldu.

Anlaşma, bu yılki İspanya, Macaristan ve Amerika yarışlarının isim sponsorluğunu yapacak ve bu, potansiyel bir Suudi Arabistan yarışı için ilk adım oldu.

F1, anlaşmanın sürdürülebilirlik vizyonuyla uyumlu olduğunu ve alternatif yakıtlar ile yeni nesil güç üniteleri konusunda araştırmalar içereceğini vurguladı.

F1 CEO’su Chase Carey, “2020 sezonu öncesinde Aramco’yu, Formula 1 ailesine uzun vadeli bir Global İş Ortağı olarak karşılamaktan memnuniyet duyuyoruz.”

“Teknolojik yenilik konusunda ortak uzmanlığımızı paylaşmayı ve Aramco ile çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz ve yakıt ve enerji sektöründeki yetenek ve uzmanlıklarından büyük fayda sağlayacağız.” dedi.

Aramco Başkanı ve CEO’su Amin H. Nasser ise, “Dünyanın en büyük enerji tedarikçisi ve inovasyon lideri olarak, daha iyi performans gösteren motorlar ve daha temiz enerji için çığır açan çözümler bulma tutkusuna sahibiz.”

“Bunun gibi ortaklıklar, tutkularımızı yerine getirmemize yardımcı olmak için önemli.” dedi.

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