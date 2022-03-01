F1 pilotlarının çoğu yeni lastiklerden memnunlar

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Sürücüler ve takımlar, Barselona'da gerçekleştirilen testte, yeni 18 inç lastiklerini 2022 araçlarında ilk kez deneyimlediler.

Lastiklerin Barselona'nın ardından bir mesele olmaması, değişikliğin önemli bir fark yaratmadığını gösteriyor.

Ancak geçtiğimiz hafta sonu herkesten daha fazla tur atan Sainz, lastiklerin, sürücülerin daha sert yarışmasına imkan sağlayacağını ve son birkaç sezondur bunun istenen bir şey olduğunu söyledi.

İspanyol, "Geçen yıl 18 inç Pirelli lastiklerini birkaç kez test ettim, onlarla üç veya dört gün geçirdim. Bu lastiklerin, yeni nesil araçlara çok iyi uyduklarını söyleyebilirim."

"Önceki yıllara göre lastikler artık fazla zorlanmanıza izin veriyor. Eskisi kadar aşırı ısınma veya aşınma olmuyor."

"Elbette hâlâ aşınıyorlar ve hâlâ aşırı ısınıyorlar fakat artık eskisi kadar çok değil. Pirelli'nin geçen yıl yaptığı çalışmalar, meyvelerini vermeye başladı." dedi.

Sainz ayrıca, hamurlar arasında daha büyük bir tur zamanı farkı olduğunu ve bu durumun, yarışları ilginç kılacağını söyledi.

Sainz, "Hamurlarda büyük bir değişiklik var. Son birkaç yıldır, C2, C3 ve C4 birbirine çok yakındı."

"Barselona'da ise bir hamurdan diğerine büyük yol tutuş farkı vardı. Bu yarışlarda işleri biraz karıştırabilir. Bu açıdan geçtiğimiz yıla kıyasla ekstra farklılıklar var." dedi.

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Alfa Romeo pilotu Valtteri Bottas, lastiklerin, geçtiğimiz yıl sezon sonu testinde denenen araçlara kıyasla, yeni araçta daha etkili bir şekilde çalıştığını söyledi.

Finlandiyalı sürücü, "Abu Dhabi'deki sezon sonu testinde hissettiklerime kıyasla beklediğimden daha iyi hissettiğimi söylemeliyim. Abu Dhabi'de, çok fazla ufalanma vardı. Burada ise bu çok minimal bir sorun oldu."

"Yaptığımız kısıtlı turlar ile şimdiye kadar iyi hissettim ama Bahreyn'de daha iyi anlayacağız." dedi.

Williams'ın yeni sürücüsü Alex Albon, Barselona'daki düşük sıcaklıkların, yeni lastikler için bir avantaj olduğunu söyledi.

Albon, "Çalışma aralıkları biraz daha esnek görünüyor."

"Ancak Barselona çok soğuk olduğu için bir şey söylemek zor."

"Barselona'da yılın bu zamanları her zaman iyi hissettiriyor. Sıcaklık artınca neler olacağını Bahreyn'de göreceğiz ama şimdiye kadar oldukça iyi." dedi.

Aston Martin pilotu Lance Stroll ise diğerlerine kıyasla daha memnuniyetsizdi.

Stroll, "Benim için, lastiklerin davranışları geçmişe çok benzer."

"Uzun sürüşlerde hissettiğim kadarıyla aşırı ısınıyorlar ve yıpranıyorlar. Bunlar, lastiklerde yıllardır olan şeyler." dedi.