F1 sürücüleri, son turda pit yolu "kısayolunu" kullanamayacak

Lewis Hamilton'ın Britanya GP'deki son turda yaşadığı olayın ardından, bir sürücünün pit yolunu tercih ederek yarışı bitirebileceği, dolayısıyla da avantaj kazanabileceği konusunda endişeler vardı.

Pek çok pistten farklı şekilde Silverstone'daki pit girişi, pistin normal bölümünden daha kısa ve bu da pistin o bölümü için avantaj sağlıyor.

Hamilton, geçen hafta sonu yapılan yarışın son turunda lastik patlatmasına rağmen pistte kalmayı ve turu tamamlamayı seçti ve yarışı da 5.8 saniye farkla kazandı. Ama eğer pit yolundan geçmiş olsaydı, önde kalması daha da kolay olacaktı.

Perşembe günkü takım patronları toplantısında bu konu masaya yatırıldı.

Sonuç olarak FIA F1 Yarış Direktörü Michael Masi, pazar günkü yarışta herhangi bir sürücünün pist yerine pit yolundan gitmeyi tercih etmesi halinde doğrudan hakemler tarafından incelemeye alınacağını açıkladı.

Ancak hakemler, her türlü hafifletici durumu hesaba katacak.