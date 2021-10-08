F1 sürücüleri, prototip eldivenleri Türkiye'de deneyecek

Eldivenler, geçtiğimiz yıl Bahreyn Grand Prix'sinde Romain Grosjean'ın kazasında ellerinde oluşan yanıklardan sonra araştırma konusu olmuştu.

Yarış giyim üreticileri sürücülerin rahatını ve direksiyon hissiyatını kısıtlamadan, giysilerin ateşe karşı dayanıklılığını artırmak için yeni yollar arıyordu.

FIA regülasyonlarına göre artık araştırma amaçlı ancak henüz onaylanmamış ekipmanlara izin verilecek.

Cuma sabahı hakemler, Türkiye antrenmanlarında dört farklı tedarikçiden gelen yeni örnekleri denemeleri için, beş sürücüye muafiyet verdiğini açıkladı.

İlgili sürücü ve tedarikçiler ise Lewis Hamilton (Puma), Carlos Sainz (Puma), Daniel Ricciardo (Sparco), Sebastian Vettel (Alpinestars) ve George Russell (OMP).

Hakemler ek olarak: "2021'in başından beri FIA güvenlik departmanı sürücülerin eldivenlerindeki ısı yalıtımını artırmak için bir araştırma yürütüyor."

"Eldivenlerdeki korumayı artırmak için yapılacak gerekli değişiklikler, aracı güvenle sürmek için gerekli el becerileri ve rahatlıkla dengeli olmalı."

"Rahatlık ve gerekli el becerilerindeki herhangi bir değişiklik, ancak pistteki denemeler sırasında değerlendirilebilir." dedi.

Hakemler pilotların normalde FIA 8856-2018 standartlarına uyan eldivenler giymesi gerektiğini ancak kurallar gereği prototiplerin denenebileceğini açıkladı.

Hakemler tarafından, "Mart 2017'de WMSC, prototip güvenlik ekipmanlarının resmi antrenman seanslarında denenmesine, FIA tarafından yetki verilmesi için yapılan teklifi onayladı."

"Bu ürünler yenilikçi olarak tanımlanıyor ve bu sebeple WMSC tarafından regülasyon kabul görmeden onaylanamıyor."

"Güvenlik komisyonu yakın zamanda oy çokluğuyla yukarıda tanımlanan prototip eldivenlerin, Formula 1, Formula E, Dünya Ralli Şampiyonası ve Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın resmi ve özel antrenman seanslarında, araştırma özelinde kullanılması için onay verdi." açıklaması yapıldı.

Bu hafta sonu kullanılacak eldivenler, FIA güvenlik departmanında temsilci Michael Masi tarafından denetlenmek zorunda.

The gloves of Charles Leclerc, Ferrari Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images