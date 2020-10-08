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Formula 1 / Son dakika

F1 sürücüleri, Nürburgring’deki pist limitleri konusunda uyarıldılar

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F1 sürücüleri, Nürburgring’deki pist limitleri konusunda uyarıldılar
Ekleyen:
, Editör

FIA, Nürburgring’de gerçekleştirilecek Eifel Grand Prix’si öncesinde pist limitleri konusunda sürücüleri uyardı.

Pist sınırları konusu, bu sezon birçok kez tartışıldı ve sezon boyunca bazı sürücüler bu konudaki ihlaller sebebiyle ceza aldı.

Bu hafta sonu için de FIA bazı uyarılar yaptı. Nürburgring’de gerçekleştirilecek yarış öncesinde FIA, 4. virajın çıkışı için sürücüleri uyardı.

F1 yarış direktörü Michael Masi’nin notlarında, 4. virajın çıkışında dışarı taşan sürücülerin tur zamanlarının silineceği belirtildi.

Pazar günü yarışta, 4. virajın çıkışında üçüncü kez ihlal yapan sürücülere siyah-beyaz bayrak gösterileceği ve bundan sonraki ihlallerde ise durumun hakemlere bildirileceği belirtildi.

Masi, pist dışına çıkmaya zorlanan sürücülere bu kuralın otomatik olarak uygulanmayacağını da belirtti.

 

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Editör Cem Özel

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