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Formula 1 / İspanya GP / Son dakika

F1 sürücüleri, Magnussen/Ocon olayı sonrasında piste çıkış turlarını tartışacaklar

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F1 sürücüleri, Magnussen/Ocon olayı sonrasında piste çıkış turlarını tartışacaklar
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Efe Kahya, Editör
18 Ağu 2020 16:55

Formula 1 sürücüleri, Kevin Magnussen ve Esteban Ocon'un İspanya'da yaşadıkları olay sonrasında, hızlı turlar ve soğutma turlarında araç hızları hakkındaki endişelerini tartışacaklar.

Ocon, İspanya Grand Prix'si üçüncü antrenman seansında, üçüncü ve dördüncü virajlar arasında yavaş bir hızda ilerleyen Magnussen'den kaçmaya çalıştığı sırada duvara çarptı. 

Magnussen, lastiklerini soğutmak için daha yavaş bir tur attığı sırada Ocon, pitlerden çıktığı için lastiklerini ısıtmaya çalışıyordu, ki bu da hız farkını net bir şekilde açıklıyor.

Her iki sürücü ve hakemler kazayı "şanssız" olarak tanımladı ve bu sebeple herhangi bir ceza çıkmadı.

Ancak Barcelona'daki sıralama turları sonrasında sürücülerin lastiklerini soğutma uğraşları sonrasında da pek çok aracın yeniden pistte çok yavaş gittiği görüldü, bu da hızlı turları öncesinde son sektörde trafik oluşmasına sebep oldu.

Ocon konu hakkında şunları söyledi: "Bir araç trafiğinin oluşması resmen kabul edilemez bir durum. Eğer biri yarış temposunda ilerliyorsa bu çok ciddi bir sorun yaratabilir. Yeni trend bu oldu."

"Sıcak hava koşullarında, lastikleri ısıtmak veya soğutmak için bir dakika daha yavaş kalıyoruz. Çok ama çok yavaşız."

"Bence bunu bir minimum zaman limitine almamız lazım. Son turuma başlamak için resmen debriyajı kullanmam gerekti çünkü durdum. Yarış çizgisinin ortasında resmen 0 km/sa hız yaptım. Şu günlerde bu durum gerçekten çok ekstrem."

Grand Prix Sürücüleri Derneği direktörü Romain Grosjean, durumun bir sonraki sürücüler toplantısında konuşulacağını ve hızlı tur atan araçlar ve soğuma turu atan araçlar ile olan hız farkının güvenlik endişesi ortaya çıkardığını söyledi.

"Bu durum Silverstone'daki sürücüler toplantısında dile getirildi. Bence tekrardan tartışılacaktır." diyen Grosjean ekledi: "Daha hızlı gidebiliriz, ancak başka bir hızlı tur atmayacağız."

"Evet bu bir güvenlik açığı. Size şunu söyleyebilirim, çok yavaş bir şekilde sürerken yanınızdan hızlı araçlar geçtiğinde çok da güvende olmuyorsunuz."

"Aynaların yeterince iyi olmadığı birkaç yer var. Telsiz konuşmalarında ise elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz."

"Ancak Silverstone'da olduğu gibi zaman farkları çok büyük olunca, burada da 45 saniye olunca, fark gerçekten çok fazla."

"Grosjean, Pirelli lastiklerinin düzensiz ısılarının, sürücülerin bir sonraki hızlı tura hazırlanmaları için çok yavaş gitmelerine sebep olduğunu söyledi.

"Bir tur boyunca yaklaşık 30 derece lastik ısısı kaybetmemiz lazım."

"Bu 30 dereceyi kaybetmek için olabildiğince yavaş gitmeniz, olabildiğince vakit harcamanız ve lastiklere herhangi bir baskı yapmamanız gerekiyor."

"Daha önce birkaç kez bahsetmiştik, bir gün bir şey olacak. Bu sabah biraz sıkıntılı bir durum ortaya çıktı. Şanslıyız ki çok yüksek hızlı bir kaza değildi. Ancak yine de doğru bir şey değil."

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik İspanya GP
Pilotlar Esteban Ocon , Kevin Magnussen
Editör Luke Smith

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