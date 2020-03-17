F1 sürücüleri koronavirüs karantinası altında zamanlarını nasıl geçiriyorlar?

Romain Grosjean

Haas takımının Fransız sürücüsü Romain Grosjean, karantinayı Cenevre'deki evinde, ailesiyle birlikte geçiriyor. Çocuklarına çocuklarına ders çalıştırıyor. Onlarla boyama, yapboz yapma gibi aktiviteler yapıyor. Ayrıca kondisyondan düşmemek adına bolca spor yapıyor. Sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunuyor. Halinden oldukça memnun görünüyor.

Valtteri Bottas

Finlandiyalı sürücü, karantinanın keyfini sürenlerden. Yeni sevgilisi Tiffany Cromwell ile neredeyse her gününü geçiren Valtteri, onunla birlikte sabahları dağ yürüyüşüne çıkıyor, bisiklet sürüyor, akşamları ise şık restoranlara yemeğe gidiyor. Aşk ve sporu bir arada yürüten Valtteri, hayatının tatilini yaşıyor diyebiliriz.

Daniel Ricciardo

Geçtiğimiz sene Renault Formula 1 takımına transfer olan Avustralyalı sürücü, günlerini arkadaşları ile bol bol spor yaparak geçiriyor. Sporun yanı sıra eğlenceyi de ihmal etmiyor. Arkadaşlarıyla arazi aracı sürüyor, şarkı söylüyor, dans ediyor. En önemlisi her zaman olduğu gibi gülümsemeye devam ediyor.

Carlos Sainz

McLaren'in tecrübeli pilotu Carlos Sainz, günlerini sakin bir şekilde evinde geçiriyor. GranTourismo ve FIFA oynuyor, spor yapıyor. Son instagram gönderisinde, yarış zamanı seyahatlerinden dolayı vakit ayıramadığı ve hoşuna giden tüm aktivitelere bugünlerde vakit ayırdığından bahseden Carlos, ayrıca takımın teknik ekibine de moral verici bir konuşma yaptı ve takipçilerine koronavirüse karşı bilinçli davranmaları konusunda tavsiyede bulundu.

Lewis Hamilton

Altı kez Formula 1 şampiyonu Lewis Hamilton, karantina günlerini bolca spor yaparak geçiriyor. Avustralya GP'nin iptalinin ardından birkaç gününü daha orada geçiren Lewis, kaya tırmanışı ve sörf gibi pek çok fiziksel aktivitede bulunuyor. Korona ile baş edebilmek için güçlü bir vücuda ve güçlü bir zihne sahip olmak gerektiğini söyleyen İngiliz sürücü, takipçilerine instagram hesabı üzerinden sesleniyor, spordayken çektiği fotoğraflarını paylaşarak, onları her gün evlerinde spor yapmaya teşvik ediyor. Ayrıca neredeyse her gün, virüs ile mücadelenin önemini anlatıyor. Ellerin nasıl yıkanması gerektiğine dair bir IGTV videosu bile paylaştı.

Lando Norris

McLaren'in genç sürücüsü Lando, zamanının çoğunu iRacing ile geçiriyor. Twitch hesabını büyütmeye çalışan İngiliz sürücü aynı zamanda Veloce eSports'un düzenlediği ve dünya çapında pek çok önemli sürücü ve YouTuber'ın katıldığı online yarış etkinliğinde mücadele ediyor. Yarışları sosyal medya hesapları üzerinden takip edebilirsiniz.

Nicholas Latifi

Williams F1'in yeni sürücüsü Nicholas Latifi, instagramdaki son payaşımında evine nihayet dönebildiğini takipçilerine müjdeledi. Yarı İranlı yarı Kanadalı olan sürücü, karantinadaki günlerini spor yaparak, video oyunları oynayarak ve Netflix izleyerek geçireceğini söyledi.

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