F1 sürücüleri: "İnsani kaygılarımıza rağmen yarışacağız"

Cuma öğleden sonra piste yaklaşık 15 kilometre mesafede bulunan petrol tesisine düzenlenen füze saldırısının ardından Suudi Arabistan GP'nin yapılıp yapılmayacağı tartışılmaya başlandı.

Takım patronları, yarışın devam etmesi için gerekli güvenlik önlemlerinin alındığı konusunda güvence aldılar ve bundan ötürü de yarışın devamı konusunda anlaştılar. Fakat pilotlar aynı görüşte değildi.

Cuma gecesi pilotlar, duruma nasıl tepki verecekleri ve devam etmenin doğru olup olmadığını tartışmak üzere yaklaşık 4.5 saat süren bir toplantı yaptılar.

Bu toplantıya Stefano Domenicali, Ross Brawn, Suudi yetkililer ve takım patronları da katıldı. Sonunda Grand Prix Sürücüler Birliği, yarışmaya devam etmeyi kabul etti.

F1'in devam etme kararından birkaç dakika sonra açıklama yayınlayan GPDA, petrol tesisinden çıkan dumanı görüp, endişeye kapılmamanın mümkün olmadığını fakat tüm pilotların hafta sonunun kalanında piste çıkacağını duyurdu.

GPDA'den yapılan açıklamada şöyle denildi: "Dün, Formula 1 dünyası için çok zor, biz Formula 1 sürücüleri içinse stres dolu bir gündü."

"Bu hızlı ve zorlu pistte hiç Formula 1 aracı kullanmamış biri için bunu anlamak zor olabilir. Ancak olaydan sonra ortaya çıkan dumanı görmek ve buna rağmen tamamen odaklanmış bir yarışçı olup, tüm insani korku ve endişeleri bir kenara bırakmak zordu."

