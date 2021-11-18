F1 sürücüleri, hızlı Katar pistinin "fiziksel" açıdan zor olmasını bekliyor

Losail pistinde, griddeki mevcut isimlerden sadece Sergio Perez ve Nikita Mazepin, daha önce sırasıyla, GP2 Asia ve MRF Challenge'da yarışmıştı.

Yüksek hızlı virajlardan oluşan bölümlerin, sürücüleri zorlaması bekleniyor.

Lando Norris, Motorsport.com'a verdiği demeçte, "Oldukça hızlı bir pist."

"Büyük fren bölgeleri yok, bu yüzden muhtemelen oldukça fiziksel olacak."

"Yarışın nasıl olacağını bilmiyorum, henüz bir fikrim yok. Ancak göründüğü kadarıyla oldukça eğlenceli bir pist.” dedi.

Pierre Gasly, "Çok yüksek hızlı bir pist olacak."

"Daha önce gittiğimiz diğer pistlerden farklı, bu yüzden zorlu olacak."

"Simülatörde, sürüş açısından gerçekten heyecan verici görünüyor. Yarış açısından, oldukça yüksek hızlı ve çok uzun virajlar var. Yüksek savrulma virajları var bu yüzden takip etmesi zor olabilir ama göreceğiz."

"Muhtemelen G kuvveti açısından oldukça fiziksel olacak ve virajlarda minimum hız oldukça yüksek."

"Sao Paulo saat yönünün tersine ve her zaman zor. Üçlü yarışlarda, boynunuz ilk yarıştan dolayı hâlâ gergin oluyor, bu yüzden Abu Dhabi'de iyi olacağımızı düşünüyorum." dedi.

George Russell da pistin hızlı yapısının farkında.

Williams sürücüsü, "Dürüst olmak gerekirse oldukça keyifli bir pist."

"Çok hızlı bir pist, yüksek yere basma kuvveti ve uzun bir düzlük var. Bu yüzden iyi bir yarış olacağını düşünüyorum." dedi.

Jeddah Street Circuit overview Fotoğraf: Uncredited

Perez, 2009 Losail ziyaretinden çok az şey hatırladığını ancak pisti Red Bull simülasyonunda denediğini söyledi. Red Bull pilotu, Mercedes'in, Brezilya'dakinden daha az düzlük avantajına sahip olmasını umuyor.

Meksikalı, “Katar'a giderken neler yapabileceğimizi göreceğiz."

"Bence farklı bir pist olacak. Muhtemelen düzlüklerdeki hız, orada o kadar alakalı değil. Bu yüzden umarım çok daha rekabetçi olabiliriz."

"Bence yere basma gücü çok yüksek bir pist, çok hızlı. Umarım ana düzlük çok uzun değildir!” dedi.

Russell, daha büyük kaynaklara sahip takımların, yeni mekanlara giderken avantajlı olduğunu düşünüyor. Bu durum, bir sonraki etkinlik Cidde'de bir faktör olacak.

"Kesinlikle daha iyi simülasyonlara sahip takımlara yardımcı oluyor."

“Çünkü perde arkasında, gridin arkasındaki takımlardan biraz daha önde oluyorlar."

"Ancak her zaman fırsat var. Pist sürekli gelişiyor, sürücülerin ve takımların öğrenmesi gerekiyor. Bu nedenle, bir yarış takımı olarak iyi çalışırsanız, bundan en iyi şekilde yararlanabilirsiniz."

Norris, yeni mekanların genellikle sürücüler için eğlenceli olduğu konusunda hemfikir.

McLaren sürücüsü, "Sürücüler olarak yeni bir şeye adapte olmaya çalışmamızın, bizim için iyi olduğunu düşünüyorum."

"Deneyimlemek, hıza alışmak ve farklı şeyler denemek için yeni bir pist olması, her zaman daha heyecanlı."

"Umarım yarış eğlencelidir. Yarışın iyi olup olmadığını görmek için yeni bir piste gitmek, işin en iyi yanı. İki eğlenceli pist gibi görünüyorlar, oldukça farklılar, biri sokak pisti ve biri de çok geniş ve açık. Heyecanla bekliyorum." dedi.