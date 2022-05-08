F1 sürücüleri, FIA'dan ilk virajın temizlenmesini istemiş

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Bu hafta sonu Miami'de gerçekleştirilecek ilk Formula 1 yarışı öncesinde gündemin ana maddesi pist üzerindeki yol tutuş gibi görünüyor.

Sürücüler ana yarış çizgisinin dışına çıktıkları anda, araç kaymaya başlıyor ve sonrasında kontrolü kaybetmeleri oldukça kolay hale geliyor.

Antrenmanlarda birden fazla kaza yaşandı ve sürücülerin hemfikir olduğu şey, pistin yol tutuşunun çok kötü olduğuydu.

Sürücüler özellikle ilk viraj konusunda endişeliler ve bu nedenle FIA'dan, ilk virajın dış kısmındaki bölümün temizlenmesini istediler.

Carlos Sainz, sıralama turlarından sonra katıldığı basın toplantısında bu konuyu gündeme getirdi ve şöyle dedi: "Startta, ilk virajın iç veya dış kısmı oldukça zorlayıcı olabilir."

"FIA'dan, başlangıç için pistin bu kısmının mümkün olduğunca temiz olduğundan emin olmalarını istedik çünkü sürücülerin hiçbir suçları olmamalarına rağmen hatalar yaptıklarını gördük."

"Bu, bir bakıma kuru bir çizgide devam etmek ve bu çizginin dışına çıktığınızda, ıslak zeminde sürüş yapıyormuşçasına kaymanız gibi. Bu yüzden yarış yönetiminin bu konuda bize biraz yardım etmesi gerekiyor."

Gece yağan yağmur, pistin tüm yüzeyini ıslattı ve bunun, startta ya da yarışta sürücüleri nasıl etkileyeceği merak konusu.

Carlos Sainz, Ferrari F1-75 Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

Motorsport.com, FIA'nın sürücülerin ilk virajı temizleme isteğini kabul ettiğini ancak tüm pist her yeni seanstan önce temizlendiği için, herhangi bir ek temizleme ya da süpürme işlemi olmayacağını öğrendi.

Sainz ayrıca birkaç uzun düzlüğe ve üç DRS bölgesine sahip olan Miami pistinde geçiş yapmanın zor olacağına da değindi.

Sainz, "Bu üç düzlükte geçiş yapmak mümkün."

"Fakat tüm sürücüler ana yarış çizgisinin dışındaki yol tutuş eksikliğinden şikayetçiler."

"Yani eğer bir geçiş hamlesi yapacaksanız, frenlemeye oldukça erken başlamanız gerekiyor."

"Aksi takdirde oldukça geriden gelerek geç bir atak veya hamle olacağını hayal edemiyorum çünkü çok az yol tutuş var." dedi.

Ayrıca ikinci viraja bağlanan Miami pit çıkışı, pazar günkü yarışta önemli bir faktör haline gelebilir çünkü sürücüler soğuk lastiklerle, yol tutuşun düşük olduğu çizgiye çıkacaklar ve potansiyel olarak diğer araçlarla yan yana gelecekler.

Williams'ın araç performansı şefi Dave Robson, piste çıkan sürücülerin, başlangıçta yol tutuş eksikliğini kabullenmek zorunda kalacağını düşünüyor.

"Eğer ideal çizgide değillerse yol tutuş eksikliğini kabul etmek zorunda kalacaklar ve bir sonraki virajdan ziyade, 50 küsur tura odaklanacaklar."

"Pit yolundan çıkan araçlarla durum ilginç olacak."