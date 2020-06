F1 sürücüleri Avusturya'da diz çökmeyi planlıyorlar

Son birkaç haftadır ırkçılığa karşı yapılan hareket gündemdeyken F1, spor içerisindeki çeşitlilik ve eşitliği geliştirmek için "We Race as One" kampanyasını tanıtırken Mercedes, ırkçılık karşıtı mesajıyla beraber 2020 sezonunun tamamında siyah renk düzeniyle yarışacağını açıkladı.

Bu ay başlayan Premier League maçlarının açılış maçlarında oyuncular, Black Lives Matter hareketine destek vermek amacıyla diz çökmüşlerdi.

McLaren pilotu Lando Norris, aynı hareketin Pazar günü Avusturya yarışında yapılması durumunun F1 sürücüleri arasında tartışıldığını açıkladı.

PA Sport'a konuşan Norris şunları söyledi: "Bazı sürücüler diz çökecekleri konusunda konuşuyorlardı."

"Eğer böyle bir şey yapılacaksa, bunun gridin tamamı olarak yapmalıyız. Bu durumu, Cuma günü sürücüler toplantısı sonrasında yapılacak Grand Prix Sürücüler Derneği toplantısında tartışacağız."

"Herkese değer verdiğimizi ve saygı duyduğumuzu göstermek için ne gerekiyorsa yapacağız. Doğrusu neyse, zamanı gelince onu yapacağız."

McLaren F1 patronu Andreas Seidl, sürücüleri yarış öncesinde diz çökmek isterlerse takımın onları destekleyeceğini söyledi.

Salı günü seçilmiş medya mensuplarına konuşan Seidl şunları söyledi: "Şu anda uygulanan tüm çözümlerin tamamıyla arkasındayız."

"Formula 1 ile bu konu hakkında çok yakınız. Alınan bu çözümlere karşı nasıl tepki vereceklerini ise sürücülerimize bırakmış durumdayız, ki onlar da tartışma halindeler."

Mercedes, 2020 sezonunda kullanacakları renk düzenini açıkladığı sırada, takım içerisindeki çeşitliliği geliştirmek için yeni planlar hazırladıklarını söyledi. Bununla beraber takım, iş gücünün sadece %3'ünün etnik azınlık olarak tanımlanabileceğini açıkladı.

Seidl ise McLaren'in de iş gücündeki çeşitliliği artırmak konusunda plan yaptığını açıkladı.

"Irkçılık veya ayrımcılık, McLaren'de yeri olmayan iki kavram."

"Takımımızdaki kültür, takımda yer alan her bir üyenin katkı sağladığı, eşit fırsatlara sahip oldukları bir kültürdür. Herkesin kendini değerli hissettiği bir kültürdür."

"Azınlıkları veya şirketimizde yeterince yer alamamış grupları desteklemek için farklı çözümler üretmeye çalışıyoruz, daha iyi fırsatlar yaratmaya çalışıyoruz. Böylece herkesin, takımımızda olmak için bir şans yakalayabilmesini istiyoruz."

"İnsanları nasıl işe aldığımız, organizasyon içerisinde nasıl terfi ettirdiğimizi gözden geçiriyoruz. Kimsenin dini, ten rengi, hayat tarzı, cinsiyeti bizi ilgilendirmiyor."

"Formula 1'in an itibariyle ortaya koyduğu tüm girişimleri sonuna kadar destekliyoruz."