F1 sürücü pazarındaki hareketler Norris'i şaşırttı

Ferrari, geçtiğimiz ay 2020 yılında Sebastian Vettel'le yarışmayacağını açıkladı ve ardından sürücü pazarı büyük oranda hareketlendi.

Ferrari, Norris'in mevcut takım arkadaşı Calros Sainz'ı Vettel'in yerine geçirme kararı alırken, McLaren da Renault pilotu Daniel Ricciardo ile anlaştı.

Norris, Vettel'in Ferrari'den ayrılmasını ve Sainz'in Ferrari'ye gitmesini beklemediği için bu duruma şaşırdığını itiraf etti. Ancak daha önce de Ricciardo'ya ilgi gösteren McLaren'ın, Sainz'ın ayrılığı sonrası Ricciardo'ya teklif götürmesine şaşırmadığını söyledi.

Motorsport.com'a konuşan Norris, "Daniel'in McLaren'e gitmesi o kadar da sürpriz değildi. Ama Vettel'in Ferrari'den ayrılması ve Carlos'un McLaren'dan Ferrari'ye geçişinin büyük bir sürpriz olduğunu düşünüyorum."

"Sanırım bu biraz şoke ediciydi, çünkü kimse Seb'in yaptıklarını yapmasını ve Ferrari ile yeni sözleşme imzalamamasını beklemiyordu."

"Seb yeni sözleşme imzalamadığı anda, artık bir şeyler olacağını zaten biliyorsunuz. Herkes takımlarına sıkı şekilde bağlıydı, çünkü kimse gerçekten bunun olmasını beklemiyordu."

"Bence bu, sürpriz bir karardı ve koltuk Carlos'a gitti. Ona karşı adil olmak gerekiyor, onun için mutluyum."

"Ama Ricciardo'nun gelişinin sürpriz olduğunu düşünmüyorum. Çünkü McLaren'in 2019 sezonundan önce onu istediğini biliyordum, bu yüzden onun takım radarında olduğunu biliyordum."

"McLaren geçen yıl Renault'dan daha iyi performans göstermesinden sonra, belki de yaptığı şeyle ilgili fikrini değiştirdi."

Norris, Ricciardo'nun McLaren'a yarış kazanma deneyimiyle birlikte geleceğini ve bunun kendisi için farlı bir deneyim olacağını belirtti.

Norris, "Daniel yarış kazanma deneyimine sahip ve Carlos son derece iyi bir sürücü olmasına rağmen onun yapmayı başaramadığı bir şey."

"Daniel en iyi takımlarla çalıştı ve yarışları kazanmak için tam olarak neye ihtiyaç duyulduğu konusunda biraz daha fazla deneyime sahip. Bu açıdan düşünceleri Carlos'un ve benim sahip olduğumdan farklı olacak."

"Kartingdeki ilk yıllarım haricinde şimdiye kadar hiçbir seride arka arkaya iki yıl geçirmedim ve şimdi F1'deki ikinci yılıma giriyorum."

"Ne bekleyeceğimi gerçekten bilmiyorum, çünkü farklı bir takım arkadaşıyla ilk kez böyle bir pozisyonda olacağım. Bence bu benim için yeni bir şey."

"Ancak Daniel, yarış kazanabilen takımlarla çalışma deneyimine sahip ve neye ihtiyaç duyulduğunu biliyor. Bence bu, çok değerli bir şey."

"Takıma çok şey katabilir ve takımın gelişimine açıkça yardımcı olabilir. Sanırım bunu gelecek yıl öğreneceğiz."