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Formula 1 / Hollanda GP Son dakika

Bottas'ın tercihi, Albon'a F1 kapılarını yeniden açabilir

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Mercedes pilotu Valtteri Bottas, gelecek yıl için tercihini Alfa Romeo'dan yana kullanırsa, George Russell'dan boşalan Williams koltuğuna Alex Albon geçecek gibi görünüyor.

Bottas'ın tercihi, Albon'a F1 kapılarını yeniden açabilir

Formula 1 sürücü pazarı, son haftalarda biraz hareketsiz kalmıştı fakat artık taşlar yavaş yavaş yerine oturmaya başlamış gibi görünüyor.

Kimi Raikkonen, çarşamba akşamı 2021 sezonunun ardından emekli olacağını açıkladı ve Alfa Romeo'da bir boş koltuk oluştu. Artık Williams pilotu George Russell'ın gelecek sene Mercedes'te Valtteri Bottas'ın yerini alacağı da neredeyse kesin gibi.

Şimdi temel konu Bottas'ın Williams'a mı yoksa Alfa Romeo'ya mı gideceği gibi görünüyor. Bu, Bottas için kolay bir karar değil fakat zaman azalıyor ve her şeyin "son tarih" olarak belirtilen İtalya GP hafta sonuna kadar çözüme kavuşması gerekiyor.

Bahsedildiği üzere iki farklı senaryo var. Bottas, Williams'ın teklifin kabul ederse o zaman Alfa Romeo'nun, Alex Albon'a odaklanması çok yüksek bir ihtimal. Albon, son haftalarda Red Bull'un sahiplerinin, gridde bir Taylandlı sürücü görmek istemesi nedeniyle Red Bull tarafından yoğun şekilde destekleniyor ve bu yüzden pilot pazarına oldukça güçlü bir giriş yapmış durumda.

Albon'a Red Bull ve AlphaTauri'de koltuk veremeyen Helmut Marko ve Christian Horner, şu anda Williams ve Alfa Romeo seçeneklerini değerlendiriyorlar. Bu sebeple de Albon'un bu takımlardan birine geçmesi için kendisine sponsor desteğinde bulunmayı planlıyorlar.

Fakat Bottas, Alfa Romeo'yu seçerse o zaman Albon'un Williams'a geçmesi ve George Russell'dan boşalan yeri doldurması bekleniyor. Albon'un varlığı, son Formula E şampiyonu Nyck de Vries'ın gelecek yıl Formula 1'e giriş ihtimalini büyük ölçüde azaltıyor.

Nicolas Latifi sözleşmesindeki ekonomik desteği garanti etmeye devam ederse koltuğunu koruyacak ki bunu yapması çok yüksek ihtimal. Durum böyle olunca, F1'e girebilmesi için tek şansı Alfa Romeo olacak fakat Motorsport.com İtalya bunun düşük bir ihtimal olduğunu düşünüyor.

De Vries aslında Mercedes programının bir parçası ve Motorsport.com, Alfa Romeo'nun Ferrari ile anlaşması varken Antonio Giovinazzi'yi gönderip, yerine başka bir üreticiyle bağları olan bir sürücü almasının pek gerçekçi görünmediğini düşünüyor.

Ayrıca Sauber akademisinden Theo Pourchaire de bu koltuk için değerlendirildi fakat Pourchaire'nin 2022'de ana takıma çıkması beklenmiyor.

Bu senaryoda gelecek sezon Formula 1'e girmeyi hedefleyen Guanyu Zhou, kendisine koltuk bulamamış olacak.

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