F1, sürücü endişeleri nedeniyle Melbourne'deki 6. virajda değişiklik yapmayı değerlendiriyor

FIA şu anda Russell'ın, Fernando Alonso'nun Albert Park'ın 6. Virajında kasıtlı olarak erken fren yapmasıyla yakalanmasının ardından meydana gelen ilk olayla ilgili bir inceleme yürütüyor.

Alonso, Melbourne'deki yarış sonrası eylemleri nedeniyle cezalandırıldı ve bu karar, bu hafta sonu Japonya'daki yarış öncesi basın toplantısında F1 pilotları arasında görüş ayrılıklarına neden oldu.

Motorsport.com, F1'in gelecek yıl Albert Park'a dönüşü için virajın değiştirilmesine yönelik çeşitli olasılıkların değerlendirildiğini ve virajdaki bu son yüksek profilli olaydan önce bile sürücülerden böyle bir gelişme için çağrı yapıldığını öğrenmiş durumda.

Russell'ın kazası, geçen yılki Melbourne yarışında üç kırmızı bayraktan ilkine neden olan Albon'un 2023'te kaza yapmasıyla virajın güvenliğine ilişkin endişelerin gündeme gelmesini izledi.

F1'in Avustralya'ya yaptığı son ziyarette bu noktada iki büyük olay yaşandı. Albon'un 1. antrenmanda virajın çıkış kerblerine sert bir şekilde çarptıktan sonra 6. Virajın karşısındaki bariyerlere savrulması ve ardından Russell'ın aracının Alonso ile yaşadığı kazanın ardından neredeyse takla atması.

6. Viraj, 2022'de F1 takvimine pandemi sonrası dönüşü öncesinde Melbourne'de pistin büyük çaplı yeniden şekillendirilmesinin bir parçası olarak değiştirilen virajlar arasındaydı.

Bunun bir parçası olarak, sağ virajın yarış çizgisi açıldı ve böylece uzun bir hızlanma bölgesine girmeden önce önemli ölçüde daha hızlı hale getirildi.

Görünüşe göre virajın değiştirilmesi için düşünülen seçenekler arasında araç hızlarını düşürmek için yeniden profil oluşturma, mevcut çakıl havuzu yerine dışarıya bir asfalt kaçış alanı ekleme ya da başka bir kaza durumunda araçların piste doğru geri sıçramasını önlemek için virajın arkasındaki bariyerleri ayarlama yer alıyor.

Virajın değiştirilmesi fikri bu yıl Melbourne'de 2. antrenman sonrası sürücüler toplantısında gündeme geldi ve McLaren'den Oscar Piastri de bunun 2024 yarışı öncesinde "Melbourne'de biraz tartışıldığını" öne sürdü.

Perşembe günü Suzuka'daki basın toplantısında Piastri, "Belki orada biraz geliştirebileceğimiz birkaç şey vardır."

Oscar Piastri, McLaren F1 Team, talks to the media Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

"Araçların piste geri döndüğü birkaç kaza gördük, bu konu hakkında konuşmuştuk ve bence bu konu ele alınmalı."

"Belki sadece duvarın açısı ya da virajın hızı bile olabilir. Şu anda oldukça hızlı bir viraj olduğu açık."

"FIA ile bu konu hakkında konuştuk. Ne olacağını göreceğiz. Ama evet, muhtemelen bu konuda bir şey yapmamak için araçların pistin ortasında kaldığı çok fazla kaza oldu." dedi.

Piastri'nin görüşü birçok meslektaşı tarafından paylaşılsa da Russell, "Viraj harika, muhtemelen o pistteki en iyi virajlardan biri, bu yüzden o virajın değiştiğini görmek istemem."

"Mesele sadece o viraj değil. Bence bariyerlerin belirli pozisyonlarda olduğu tüm pistlerde, eğer sizi piste geri gönderecekse, bu kesinlikle iyi değildir."

"Büyük kaçışlar olmasını istemiyoruz. Asfalt kaçış alanları olmasını istemiyoruz."

"Bence her şey doğru. Sadece duvarın konumu, piste daha yakın ama pistle aynı hizada olsa bile, en azından yarış çizgisine sıçramazsınız." dedi.

Albon ayrıca 2024 Melbourne 1. antrenman kazasına neden olan kerb sorununu da vurguladı ve Williams sürücüsü bunun nasıl "çıkışta bir tür çift basamaklı kerb" olduğunu açıkladı.

Albon, "Özellikle de artık alçak araçlarımız olduğu için, dokunduğumuz her şeyde kerbleri kullanabiliyoruz. Ancak çok ileri giderseniz ve ikinci tür rampa bölümüne çarparsanız, aracı havaya kaldırıyor."

"Yani, daha iyi yapılabilecek iki şey var." dedi.

Suzuka'daki yarış öncesi basın toplantısında Russell ve Albon ile birlikte konuşan Ferrari pilotu ve 2024 Melbourne galibi Carlos Sainz, "bu virajın gözden geçirilmesi gerekiyor, zaten son sürücü brifinginde de bunu söylemiştim."

Press Conference, Alex Albon, Williams Racing Photo by: Motorsport Images

"Ancak bir çarpışmadan sonra aracın piste geri dönmesi ilk kez olmuyor. Saatte 250 km hızla gittiğimiz bir viraj ve kör bir viraj."

"Bu virajda diğer kategorilerde de gördüğümüz son birkaç olaydan hoşlanmıyorum. Bana pek iyi bir his vermiyor."

"Harika bir viraj, beni yanlış anlamayın. Sıralama turlarında sürmeyi seviyorum. Ancak iş yarışa geldiğinde, bir araç kazadan sonra piste geri döndüğü ve orada çok az alan kaldığı çok fazla örnek var."

"Bence biraz gözden geçirilmesi gereken bir viraj." dedi.