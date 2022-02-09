F1, sürdürülebilirlik sıralamasında sürpriz bir şekilde FE'nin arkasında ikinci oldu

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Yakın zamanda Sürdürülebilir Pist İndeksini yapan Enovation Consulting şirketleri tarafından oluşturulan Sürdürülebilir Şampiyona Endeksi, dünya çapındaki 106 motor sporları şampiyonasını değerlendirdi.

Hem araç hem de motosiklet serilerine bakılan raporda, şampiyonaların çevresel, sosyal ve yönetim etkilerinin yanı sıra farklı hissedarlarıyla olan ilişkileri de değerlendirildi.

2021 yılında Temmuz'dan Kasım ayına kadar yapılan araştırmada, kamuya açıklanmış veriler kullanılarak, sertifikalar, akreditasyonlar, ödüller, çevresel kriterler, sosyal kriterler, sözleşmeler, ortaklıklar ve sürdürülebilirlik yaklaşımını kapsayan altı alandaki 25 farklı sürdürülebilirlik performans kriteri incelendi.

Tamamen elektrikli Formula E serisi, en üst kategoriye giren tek şampiyona oldu.

Formula E, 100 üzerinden 70 puan alarak, sürdürülebilirlik üzerine inşa edilen şampiyonanın birinci olması şaşırtıcı olmadı.

Formula E'nin, FIA'nın Environmental Certification Framework kapsamında 3 Yıldızlı akreditasyona sahip olmasının yanı sıra, pillerin ve kırık karbon fiber parçaların geri dönüştürülmesi konusundaki çabaları ve padokta tek kullanımlık plastiklerin kullanılmamasına yönelik çabaları da vurgulandı.

Formula 1, sürdürülebilirlik konusunda son yıllarda kaydettiği ilerlemenin ardından 60 puan alarak, sıralamada Formula E'nin arkasında yer aldı.

Raporda, F1'in ikinci sırada olmasının FE'nin birinci sırada olmasından "biraz daha şaşırtıcı" olduğu da yer aldı.

Formula 1'in FE ile birlikte 3 yıldızlı akreditasyonuna sahip olmasının yanı sıra, 2030 yılına kadar sıfır karbon olma hedefi, genel merkezi için %100 yenilenebilir enerji kullanımı ve Britanya Grand Prix'si için karbon nötr bir yayın merkezinin denenmesinden de bahsedildi.

Raporda şunlar yer aldı: "Gelişme için hâlâ yer olsa da Formula 1 sürdürülebilir bir gelecek konusunda uzun bir yol kat etti ve diğer hissedarların da aynı yolu izlemesine ön ayak olarak seviyeyi yükseltti."

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 Mule Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

MotoGP 60 puan ile, Extreme E'nin, FIA World Touring Cup'ın ve NASCAR'ın önünde yer aldı.

FIA Çevre ve Sürdürülebilirlik Komisyonu üyesi ve sürdürülebilirlik danışmanları Enovation'ın kurucusu ve genel müdürü Dr. Cristiana Pace, Formula 1'in yerini hoş karşıladıklarını söyledi.

Pace, "Listedeki, alt sıradan üst sıraya kadar olan herkesi sürdürülebilirlik maceralarına başladıkları için tebrik etmek istiyorum."

"Formula 1 aslında iyi bir sürpriz oldu ve onlar için mutluyuz. Sonuçlardan çok memnunuz."

"Güçlü bir mirasları var. Bu nedenle sürdürülebilir olmak onlar için çok daha zor. Ancak son yıllarda sürdürülebilir olmak için kesinlikle bazı kaynaklar ortaya koydular."

"MotoGP'nin üçüncü sırada olması da iyi. Her zaman dört tekerlileri düşünüyoruz ama iki tekerlileri de unutmak zorunda değiliz."

"FIM, FIA'ya kıyasla sürdürülebilirlik konusunda çok farklı bir stratejisi var ama motor sporları bir bütün olarak doğru yönde ilerliyor." dedi.

Rapor, FE, F1 ve MotoGP gibi serilerin çabalarının yanı sıra, bazı kategorilerin gelişmek için çok daha fazla alana sahip olduğunu da gösterdi.

Formula 2, Formula 3, DTM, IndyCar ve IMSA dahil olmak üzere toplamda 72 seri düşük puanlı kategoride yer aldı.

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Raporla ilgili detaylar linkten bulunabilir: www.sustainablemotorsportindex.com