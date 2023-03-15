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F1, sürdürülebilir yakıtların maliyetleri arttırmasından kaçınacak

Formula 1 yönetimi, sürdürülebilir yakıt üretiminin maliyetleri arttırmaması için düzenlemeleri çok sıkı bir şekilde hazırlıyor.

Jonathan Noble
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F1, sürdürülebilir yakıtların maliyetleri arttırmasından kaçınacak
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Daha yeşil bir spor için adım atmaya devam eden F1 yönetiminin sonraki hedefi, 2026 sezonundan itibaren fosil yakıtları terk etmek ve %100 sürdürülebilir yakıt kullanımına geçiş yapmak.

Bu hamle, serinin 2030 yılına kadar karbon nötr olması için gösterilen ortak çabanın bir parçasını oluşturuyor.

F1 en iyi çözümü bulmak için teknolojinin sınırlarını zorlamaya hevesli, ancak bu durumdan ötürü takımların ve firmaların da daha egzotik çözümler üretmek için pahalı bir savaşa girme ve maliyetleri arttırma ihtimali mevcut.

Bu riskin farkında olduğunu söyleyen Pat Symonds, yeni yakıt düzenlemelerini uygulamaya koyarken benimseyecekleri yaklaşımın, yakıt tedarikçilerini çok tuhaf bir şey yapmaya çalışmaktan caydırmak için yeterli olacağını düşünüyor.

Symonds, "Aslında bu konu üzerinde çok düşündük."

"Aramco en başından beri bu yakıtların nasıl formüle edileceği konusunda bize danışmanlık yaptı, test etmemiz ve çeşitli şeylerin hassasiyetlerini anlamamız için birçok numune üretti."

"Bence temel cevap, kütle akışından enerji akışına geçmemiz gerçeğinde yatıyor. Kütle akışında kalsaydık, çok dikkatli bir şekilde formüle edilmiş yönetmelikler dahilinde bile, birilerinin açık bulabileceğine inanmak için her türlü neden olduğunu düşünüyorum." 

"Eğer enerji akışı anlamında bir sınırla karşılaşırsanız, o zaman basit bir ifadeyle enerjiyi güce dönüştürmeye odaklanır ve hiçbir şeyden kaçamazsınız." 

F1 Fuel for the weekend

F1 Fuel for the weekend

Photo by: Erik Junius

Her şeye rağmen takımların çabalarının durmayacağını düşünen Symonds, "İyi bir yakıttan bahsedeceksek içeriğinden çok daha fazlasını hesaba katmalıyız: uçuculuk, alev hızı, vesaire."

"Ekip olarak üstünde yoğunlaştığımız en önemli nokta, nasıl bir süreçten geçeceğimizin yol haritasını çizmek ve nihai içeriği düzenlemek oldu."

"Eğer politikacılar karbon nötr bir dünyadan bahsederken bizim attığımız adımları atsalardı ve mühendislere ne yapmaları gerektiğini dikte etmek yerine bir yol haritası çizmelerine izin verselerdi, bence şu anda daha iyi bir yerde olabilirdik."

"Düzenlemeler çok dikkatli bir şekilde tasarlandı, öyle ki bu yakıtları üretmek için farklı yöntemleri dahi teşvik edebileceğiz. Çok ama çok yeni bir teknolojiden söz ediyoruz."

"Yakıt üretmenin pek çok farklı yolu var ve henüz kimse en iyi yolun hangisi olduğundan tam olarak emin değil. Bu yüzden kuralları çok dikkatli bir şekilde yazdık ve yakıtların farklı şekillerde üretilmesi için rekabeti teşvik etmeye çalıştık."

"Yakıt üretimindeki serbest rekabetin, 2020'lerin ortalarından itibaren halkın kullanımına sunulabilecek en iyi ürünü ortaya çıkaracağına inanıyoruz. Yollardaki 1.4 milyar aracınızın atmosferimizi tahrip etmeyen bir yakıtla çalıştığını hayal edin."

"Bu yakıtlar kıt minerallere dayanmıyor, bazı bataryalar için gerekli olan mineralleri üretmek için çocukları güvensiz koşullarda az bir ücret karşılığında çalışmaya zorlamıyor ve elektrifikasyona bir alternatif sunuyor."

"Evet, belki tek çözüm olmayabilir veya her durumda en iyi çözüm de olmayabilir. Ancak kesinlikle incelenmeye değer bir çözüm ve artık AB tarafından da tanınmakta.

"Çözüm, F1'in bir kez daha topluma katkıda bulunacağı anlamına da geliyor." dedi.

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