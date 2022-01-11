F1, sürdürülebilir yakıtları ilk olarak F2 ve F3 araçlarında deneyecek

F1, karbon salınımını azaltmak için büyük çaba sarf ediyor ve sürdürülebilir yakıtlar, bu yolda F1'in en büyük dostlarından biri olacak.

2030 yılına kadar karbon salınımını sıfırlamak isteyen F1, 2026'da %100 sürdürülebilir yakıtla çalışan motorlara geçmeyi hedefliyor.

Gelecek sezon ise bitkiden damıtılmış %10 biyoetanol içeren E10 adı verilen yeni daha çevreci yakıt kullanılacak.

Bildiğiniz gibi, F1'de güç ünitesi üreten 4 motor sağlayıcısı var. F2 ve F3'te ise tek bir motor sağlayıcısı bulunuyor.

Mecachrome, F1'in iki destek serisine de motorlar sağlamakta. F3'te 6 silindirli 3.4 litrelik motorlar kullanılıyor. F2'de ise 3.4 litrelik V6 motorlarda turboşarj bulunmakta.

RaceFans'e konuşan F1'in teknik direktörü Symonds, F2 ve F3'te tek bir motorun kullanılmasının bu serilerde yeni yakıtların test edebilmesini sağlayacağını düşünüyor.

"Sürdürülebilir yakıtlarımızı F1'den önce F2 ve F3'te kullanacağız. Bunun nedeni şu: F2 ve F3'te herkes aynı motoru ve aynı yakıtı kullanıyor. Yani işimizi bir kez yapmamız gerekecek. Ayrıca dürüst olmak gerekirse, her şeyin mükemmel olması gerekmiyor."

"F1'de ise farklı yakıt markaları işin içine girecek ve farklı tipte motorlar olacak. Ayrıca burada her şeyin mükemmel olması gerekecek. Bir motora daha çok avantaj getiren ya da uyan bir yakıt formülü yapamayız. Yani bu büyük bir sorun."

F1'in bir diğer sorunu ise bütün sezon kullanılabilecek kadar sürdürülebilir yakıt üretmek olacak.

Symonds, bu konuda şunu söyledi: "F1 olarak fazlasıyla yakıt kullanıyoruz. Bir senede yaklaşık olarak 1 milyon litre yakıt harcanıyor. Bu sayı, gerçek hayatta çok fazla değil ancak laboratuvarlarda üretmek için biraz fazla."

"Fakat şu anda kaliteli pilot tesisleri [sürdürülebilir yakıt üretim sistemleri] inşa ediliyor ve 2023 yılında da en az iki tane daha inşa edilecek. Bu sürecin arkasındayız, bu bizim için gerçekten önemli."

Symonds, son olarak, sürdürülebilir yakıt projesini sadece daha çevri dostu durmak için desteklemediklerini ve bu projeye inandıklarını belirtti.

Symonds, "Gelişmiş sürdürülebilir yakıtlar hakkında oldukça kapsayıcı bir tanımımız var."

"Daha çevreci durmak için PR çalışması yapmıyoruz. Sürdürülebilir yakıtlara gerçekten inanıyoruz. Gelişmiş sürdürülebilir yakıtların elektrikli araçlara da katkıda bulunabileceğini düşünüyoruz."

"Yol araçları elektrikli olsa bile diğer ağır kasa araçlar, kamyonlar ve o tarz araçlar, hâlâ büyük bir enerjiye ve yakıt kaynağında ihtiyaç duyacak." dedi.

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