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Formula 1 İspanya GP

F1 süper lisans kuralından Red Bull kazançlı çıkabilir

Formula 1 süper lisans sürecindeki sürpriz değişiklik, sadece Mercedes pilotu Andrea Kimi Antonelli'ye değil, Red Bull'a da fayda sağlayabilir.

Ezel Tan
Andrea Kimi Antonelli Mercedes W12 kullanıyor

Andrea Kimi Antonelli drives Mercedes W12

FIA, bu ayların başında Uluslararası Spor Kuralları Ek L'yi, 17 yaşındaki bazı sürücülere süper lisans almak için özel muafiyet verilebileceğini belirten bir maddeyle güncellemişti.

FIA bu değişikliğin, tıpkı Max Verstappen'in yaptığı gibi bazı sürücülerin, süper lisans kurallarında belirlenen 18 yaş eşiğine ulaşmadan F1'de yarışabilecekleri anlamına geldiğini söylemişti.

Başlangıçta bu durum şu anda 17 yaşında yer alan Kimi Antonelli'nin F1'de yarışabilmesini sağlamak için yapıldığı şeklinde yorumlanmıştı.

Bu hamlenin arkasındaki fikir Antonelli'nin F1 'deki ilk deneyimini daha az baskı altında kazanması olacaktı. 

Burada kafa karıştırıcı olan şey, bu talebin Mercedes'ten değil, Williams'tan geldiği ve Toto Wolff ile mevkidaşı James Vowles arasındaki iletişimsizliğin muafiyet talebine yol açtığıydı.

FIA, bu talep üzerine yaş sınırı şartını daha fazla gözden geçirme kararı aldı.

Andrea Kimi Antonelli drives Mercedes W12

Andrea Kimi Antonelli drives Mercedes W12

Konuyla ilgili olarak FIA tarafından Motorsport.com'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "FIA'nın takdirine bağlı olarak, tek koltuklu formula yarışlarında  sürekli olarak üstün yetenek ve olgunluk gösteren bir sürücüye 17 yaşında Süper Lisans verilebilir.

"Değişiklik gerekli süreçleri takip etmiş ve hem Güvenlik Komisyonu hem de WMSC tarafından onaylanmıştır."

Bu durumunun Red Bull Racing'in yararına olmasının nedeni, şu anda Formula 3'te yarışan genç pilot Arvid Lindblad'ın Ağustos ayında 17 yaşına girecek olması.

Bu, birkaç antrenman seansına katılması halinde kendisine süper lisans verilebileceği anlamına geliyor. Teorik olarak Antonelli de aynı şeyi yapabilir.

Helmut Marko, Lindblad'ı genç programının en iyi pilotlardan biri olarak gördüğü için bu Red Bull için de kazançlı bir durum olacak.

Lindblad'ın antrenman seanslarına katılmasının ardından süper lisans alabilmesi için yine de FIA'nın onayı gerekiyor çünkü yaş kuralındaki değişiklik bunun kurumun "takdirine bağlı" olduğunu söylüyor.

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