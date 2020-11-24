F1 strateji şefi Gangakumaran: "F1 hibrit motorlar ile yola devam edecek"

Bu görev, serinin sportif ve ticari kararları ile ilgili her şeyi kapsamakta. Buna yarış formatları, yarışların yapıldığı yerler, Çin marketinde nasıl büyünülmesi gerektiği ve sporun iklim değişikliği hareketine karşı nasıl büyüyeceği konuları da dahil.

An itibariyle stratejinin merkezinde bulunan ana konu, F1'in içten yanmalı motorlar üzerindeki uzun vadeli geleceği. Gangakumaran şunları söyledi: "Hibrit motorlara sıkıca sarılıyoruz."

Birleşik Krallık gibi pek çok hükûmetin 2030'dan itibaren petrol ve dizel ile çalışan araçların satışını yasaklamasının ardından F1, içten yanmalı motorlar ile yola devam etmeye karar verdi ve dünyada elektrikli araç kullanmayan %99 oranındaki kesime pratik bir çözüm sunmak amacıyla, yakıtların yeniden tasarlanmasına karar verdi.

Gangakumaran'ın açıklamalarına şöyle devam etti: "Biz, daha düşük karbon salınımı yaratan otomotiv endüstrisine gitmenin pek çok farklı yolu olduğuna inanıyoruz ve sadece otomotiv endüstrisinde büyük bir pozitif etkimiz olmasını değil, ancak aynı zamanda spor olarak dünya çapında bulunan taraftarlarımızın da bizim hedeflerimizi desteklemelerini istiyoruz."

"Evet, herkes elektrik ve hidrojen hakkında konuşuyor. Ve, beş sene sonra kullanacağımız, bir sonraki motor jenerasyonumuzun bir parçası olarak buna baktık. Ancak motor sporlarının en üst noktası olduğumuz göz önüne alındığında bu motorlar, bizim istediğimiz performans karakteristiğine sahip değiller, bu motorlar ile istediğimiz hızlara çıkamayız ve pistler etrafında istediğimiz mesafeleri kat edemeyiz."

F1 motorları şu anda dünya etrafındaki en verimli hibrit motorlar, ancak F1'in asıl planı yakıt devleri ile birlikte çalışarak %100 geliştirilmiş sürdürülebilir yakıtlar yaratmak.

Gangakumaran'ın konu hakkındaki açıklamaları şu şekilde: "Bu yakıtlar sentetik veya ikinci jenerasyon biyoyakıtlar olabilir. Yüz milyonlarca insanın izlediği uluslararası bir platform olarak biz, sürdürülebilir yakıtların kullanıldığı ve oldukça verimli olan bir içten yanmalı motor kullanılabileceğini herkese gösterebiliriz."

"Bunun otomotiv endüstrisinde bir yankı yaratacağını düşünmemizin en büyük nedeni, dünyada bulunan 1 milyardan fazla aracın %99'unun içten yanmalı motor kullanıyor olması. Ve en azından 15 yıla kadar, bazı yerlerde onlarca yıla kadar, bu araçlar yollarda olacak. İçten yanmalı motorlar hiçbir yere gitmiyorlar."

Gangakumaran'a göre bu stratejideki en önemli durum, F1'de geliştirilen sürdürülebilir yakıtların, günlük kullanımda kullanılmasının gerekli olması: "Bu durum uzun dönemde sadece CO2 emisyonu olarak bize yardımcı olmayacak, aynı zamanda otomotiv endüstrisinin gelişiminde pozitif bir etki bırakacak."

Yeni bir seri olarak Extreme E herkesin ilgisini geçmiş durumda ve Formula E de elektrikli yarışlar için ayrılan köşeyi kapmış durumda, F1'in geleceğini güvenceye alması için acilen bir çözüm bulması lazım. Seri, sürdürülebilirlik ile beraber, yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton'ın ortaya koyduğu aktivizm sayesinde, çeşitlilik ve dahil etme konuları üzerinde çalışıyor.

Gangakumaran konu hakkında şunları söyledi: "Lewis bizim için inanılmaz bir elçi. Hem çeşitlilik hem de dahil etme konusunda aynı düşüncelere sahibiz, aynı zamanda sürdürülebilirlik konusunda da, ki bu da onun tutkulu olduğu diğer bir konu."

"Bu sene George Floyd'un cinayetinde halkın ve F1 taraftarlarının, hükûmetlerin ve genel olarak organizasyonların daha fazla şey yapmasını istediklerini gördük. Bu yüzden bu konu hakkında gerçekten çalışacağız, çünkü bunun sadece doğru olan şey olduğuna değil, aynı zamanda daha çok taraftar ve daha iyi bir işletme yaratma konusunda doğru adım olduğuna inanıyoruz."

Liberty Media, F1'in başına geçtiğinden beri şirket, taraftar yaş ortalamasını düşürmek üzerinde çalışıyor ve yeni gelen verilere göre son üç senede gelen yeni F1 taraftarlarının %62'sinin 35 yaş altında olduğu belirtiliyor.

"Bu sene gördüğümüz en ilginç şeylerden bir tanesi ise ortaya koyduğumuz ticari yeniliklerde - mesela gördüğünüz sanal eSpor yarışları, dünya etrafında yarışmadığımız sırada yaptığımız yarışlar - Mart'ın başında evde kalmaya başladığımız günlerden beri takipçi sayılarında ve sosyal medya etkileşimlerinde bir numaralı spor serisi olduk."

"Bu da bizim ortaya koyduğumuz işin sonucunu gösteriyor, sadece son birkaç senede ortaya koyduğumuz işi değil, özellikle spor serilerinin zorlandığı bu dönemdeki başarımızı gösteriyor, taraftar etkileşimi olarak yaptığımız işin meyvelerini almaya başladığımızı gösteriyor."

Ancak belki de, Gangakumaran'ın da bir parçası olduğu, şu anki F1 yönetiminin en büyük başarısı, tüm takımları ve FIA'yı, yeni Concorde Anlaşması'nda belirli bir bütçe sınırına ve eşit dengeye getirme planını kabul ettirmeleri oldu. Geçmişte de pek çok kez bu çözüm denendi, ancak güçlü takımların çıkarları hep daha önde yer aldı. Uluslararası bir pandeminin yarattığı büyük gelir kaybı ve F1'in şu anki stratejik düşüncesi sayesinde sporun geleceğinde daha rekabetçi bir ortam bulunmakta.

Gangakumaran şunları söyledi: "Son birkaç senedir üzerinden geçmek istediğimiz bu büyük konuların kabul edilmiş olması tabii ki yardımcı oluyor. Böylece artık daha uzun vadeli bir büyümeye odaklanabiliriz. Ben, içerisinde bulunduğumuz bir pembe dizi olan Formula 1'de 'yapıcı tartışmaların' ve bizim yapmak istediğimiz belirli büyük konularda anlaşmazlıkların olmaya devam edeceğine inanıyorum."

"Ancak ben oldukça iyimserim; F1'in içerisinde büyümek için çokça fırsat var. Ve ben gerçekten sadece yüzeyde kaldığımıza inanıyorum."