F1 Strateji Grubu, Çin GP'nin durumunu görüşecek

Çin'de ortaya çıkan ve Dünya Sağlık Örgütü'nün hakkında uluslararası acil durum ilan ettiği koronavirüs, ülkede pek çok sportif organizasyonun iptal edilmesine sebep oldu. 21 Mart'ta Sanya'da yapılacak olacak olan Formula E yarışı ise başka bir tarihe ertelendi.

Her ne kadar F1 yönetimi ve FIA durumu gözlemliyor olsa da Çin'deki durumun büyümesi sebebiyle salgının yakın zamanda biteceği öngörülmüyor, ki bu durum 19 Nisan'da yapılacak olan Şanghay yarışının durumu hakkında soru işaretleri oluşmasına neden oluyor.

Pazartesi günü Londra'daki bir medya organizasyonunda konuşan Red Bull takım patronu Christian Horner, takımların FIA'nın ve F1'in çarşamba günü yapacağı görüşmelerin sonucunda alınan karara güvendiklerini söyledi. Horner, ekibini Çin'e gönderme konusunda rahat olup olmadığı sorusuna şu cevabı verdi: "An itibariyle kimseyi gönderemedik, çünkü oraya gidemediler."

"Bakın, FIA kuralları uygulayan, Liberty ise destekleyici olan taraf. Onlar sadece F1 sürücülerinin iyiliğini ve sağlığını değil, tüm çalışanların ve seyahat eden tüm medya personelinin iyiliğinden ve sağlık durumlarından sorumlular. Ve eminim ki bir şeyi ertelemeden, geciktirmeden veya iptal etmeden önce gerekli olan tüm düzeni ortaya koyacaklar. Bu yüzden onların kararına ve bilgisine güveniyoruz."

"Ancak tabii ki de durumu yakından takip ediyoruz, bir sonraki gelişmeyi de çarşamba günü yapılacak olan strateji görüşmesinde öğreneceğiz."

Çin'de yapılacak olan yarışın tarihinin, 27 Eylül'deki Rusya Grand Prix'si ile değiştirilmesi konusunda dedikodular çıkmıştı. Böylece Çin, ülkedeki sağlık durumunun düzelmesi konusunda daha efektif bir elastikiyete sahip olurken takvimde hala 22 yarış olacaktı.

Ancak bu fikir, tarihleri değiştirme üzerine bir ilgilerinin bulunmaması üzerine Rus yetkililer tarafından kabul görmedi.

Rusya Grand Prix'sinin sözcülerinden biri şu açıklamayı yaptı: "2020 Rusya GP'si için seçilen tarih, geçen sene Ekim'de belirlendi ve değişmeyecek."

Red Bull pilotu Max Verstappen ise Çin GP'si ile olan durum ile ilgili endişelenmediğini söyledi ve açıklamasına şu şekilde devam etti: "An itibariyle durum pek iyi durmuyor, ancak daha vaktimiz var bu yüzden şu anlık çok fazla endişelenmiyorum."

"Christian'ın da dediği gibi, verilen kararı bekliyoruz ve bu yüzden ne olacağını göreceğiz. Hayatımda neler olduğu konusunda çok endişe etmiyorum, üzgünüm. Hayata sadece bir kere geliyorsunuz."

Çeviri: Efe Kahya