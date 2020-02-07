F1, standart yakıt akışı ölçüm cihazı gereksinimlerini açıkladı

Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
12 Mar
-
15 Mar
Sıradaki Etkinlik
33 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
19 Mar
-
22 Mar
Sıradaki Etkinlik
40 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Vietnam GP
Biletler
02 Nis
-
05 Nis
Sıradaki Etkinlik
54 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Çin GP
Biletler
16 Nis
-
19 Nis
Sıradaki Etkinlik
68 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
30 Nis
-
03 May
Sıradaki Etkinlik
82 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
07 May
-
10 May
Sıradaki Etkinlik
89 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monaco GP
Biletler
21 May
-
24 May
Sıradaki Etkinlik
103 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
04 Haz
-
07 Haz
Sıradaki Etkinlik
117 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
11 Haz
-
14 Haz
Sıradaki Etkinlik
124 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
25 Haz
-
28 Haz
Sıradaki Etkinlik
138 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
Sıradaki Etkinlik
145 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
Sıradaki Etkinlik
159 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
30 Tem
-
02 Ağu
Sıradaki Etkinlik
173 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
Sıradaki Etkinlik
201 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
Sıradaki Etkinlik
208 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
Sıradaki Etkinlik
222 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
Sıradaki Etkinlik
229 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
Sıradaki Etkinlik
243 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
Sıradaki Etkinlik
257 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
Sıradaki Etkinlik
264 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
Sıradaki Etkinlik
278 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
Sıradaki Etkinlik
292 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

F1, standart yakıt akışı ölçüm cihazı gereksinimlerini açıkladı

paylaşım
yorumlar
F1, standart yakıt akışı ölçüm cihazı gereksinimlerini açıkladı
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör
7 Şub 2020 16:30

FIA, geçtiğimiz sezon Ferrari tartışmalarının ardından olası açıkları kapatmak için 2021’de standart bir yakıt akışı ölçüm cihazı için ihale daveti başlattı.

Standart bir yakıt akışı ölçüm cihazına geçiş, Ekim ayında yayınlanan ilk 2021 teknik kurallarına dahil edilmişti.

Bu cihaz, standart parçalarla maliyetleri azaltma çalışmalarının bir parçası olmasının yanı sıra, FIA’nın yakıt akış sorunlarını takip etmesini daha kolay hale getirecek.

Yeni ihale belgesi, tedarikçiler için teknik gereksinimlerin tam bir açıklamasını verdi.

Avustralya GP hafta sonuna denk gelen cuma günü olan 13 Mart son başvuru tarihi olurken, karar Nisan ortasında açıklanacak.

İlk sözleşme 2021, 2022 ve 2023 yıllarını kapsayacak. Ancak FIA, “FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası’nın düzenleyici istikrarı ile ilgili sebeplerden dolayı” 2024 ve 2025’e kadar bunu uzatma hakkını saklı tutuyor ve herhangi bir teklif sahibinin bu olasılığı kabul etmesi gerekiyor.

İlgili haberler:

İhalenin tanıtımında FIA şu ifadeleri kullandı: “FIA, yakıt akış ölçümü ile ilgili takibi geliştirmek için 2019 yılında bir Teknik Direktif yayınladı ve 2020 sezonu için ikinci bir yakıt akış ölçüm cihazını zorunlu kıldı.”

“Artık araçta aynı anda iki sensör takılı olacak ve bu, FIA tarafından incelenebilecek olsa da muhtemel olarak 2021 ve ötesinde de kalmaya devam edecek.”

Tüm ihalelerde olduğu gibi, potansiyel tedarikçi de ürününün planlanan fiyatını belirtmek zorunda.

FIA, parçanın 100 saatlik çalışma süresi garantisi olmasını ve fiyatının 5000 sterlini aşmaması gerektiğini belirtti. Fazladan 100 saatlik çalışma süresi için servis maliyetinin ise 500 sterlini aşmaması gerekiyor. Yakıt akışı ölçüm cihazının ömrünün de hiçbir koşulda 400 saatten az olmaması gerekiyor.

Karar verildikten sonra takımlar, 1 Mayıs’a kadar 2021 için kaç örnek talep etmeyi beklediklerini belirtmeliler ve takım başına ilk iki birimin 1 Temmuz’a kadar, seçilen tedarikçi tarafından teslim edilmesi gerekiyor.

FIA, zaten 2020’de yarış hafta sonlarında takımların kaç yakıt akış ölçüm cihazı kullanabileceği konusunda bir sınır belirledi (test ve dyno kullanımı dahil değil) ve bu rakamların 2021’de de aynı kalması bekleniyor.

Belgede şu ifadeler yer alıyor: “Şampiyonanın 2020 sezonu için sınırlar belirlendi: (a) ilk sensör için sekiz; (b) ikinci sensör için dört. Bu sınırlar muhtemelen 2021 sezonu için de geçerli olacak ve FIA’nın kendi takdirine göre gözden geçirilebilir.”

Sayacın maksimum ağırlığı ise 400 gram olarak ayarlandı.

Sonraki haber
McLaren sürücüleri, Netflix serisini sabırsızlıkla bekliyorlar

Önceki haber

McLaren sürücüleri, Netflix serisini sabırsızlıkla bekliyorlar
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Adam Cooper

Yarış merkezi

Avustralya GP

Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Honda, 2020 F1 motorunun gelişiminden "gayet memnun"

2
Formula 1

Brawn: "Yeni F1 yapısı, açıkların kullanılmasına izin vermeyecek"

3
Formula 1

Briatore: "Leclerc, Vettel'den daha hızlı"

4
Formula 1

Teknik analiz: 2020 Haas VF-20

5
Formula 1

Haas, 2020 F1 aracı VF-20'yi tanıttı!

Son Videolar

6 Şubat Perşembe F1 ve Motor Sporları Haberleri 09:27
Formula 1

6 Şubat Perşembe F1 ve Motor Sporları Haberleri

07:22
Formula 1

"Mercedes, 2020 motorunda küçük sorunlarla savaşıyor" - 4 Şubat Salı F1 ve Motor Sporları Haberleri

2020'de Mercedes'ten ne bekleyebiliriz? 01:18
Formula 1

2020'de Mercedes'ten ne bekleyebiliriz?

06:26
Formula 1

"Binotto'nun yerine Vasseur gelmeli" - 3 Şubat Pazartesi F1 ve Motor Sporları Haberleri

Racing Point, Aston Martin F1 oluyor! - 31 Ocak Cuma F1 ve Motor Sporları Haberleri 07:36
Formula 1

Racing Point, Aston Martin F1 oluyor! - 31 Ocak Cuma F1 ve Motor Sporları Haberleri

Son Haberler

F1, standart yakıt akışı ölçüm cihazı gereksinimlerini açıkladı
F1

F1, standart yakıt akışı ölçüm cihazı gereksinimlerini açıkladı

McLaren sürücüleri, Netflix serisini sabırsızlıkla bekliyorlar
F1

McLaren sürücüleri, Netflix serisini sabırsızlıkla bekliyorlar

Brawn: "Yeni F1 yapısı, açıkların kullanılmasına izin vermeyecek"
F1

Brawn: "Yeni F1 yapısı, açıkların kullanılmasına izin vermeyecek"

Honda, 2020 F1 motorunun gelişiminden "gayet memnun"
F1

Honda, 2020 F1 motorunun gelişiminden "gayet memnun"

Eski Caterham F1 patronu, hakkında çıkan rüşvet iddialarını yalanladı
F1

Eski Caterham F1 patronu, hakkında çıkan rüşvet iddialarını yalanladı

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
12 Mar
Biletler
19 Mar
Biletler
2 Nis
Biletler
16 Nis
Biletler
30 Nis
Biletler
7 May
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.