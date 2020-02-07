F1, standart yakıt akışı ölçüm cihazı gereksinimlerini açıkladı

Standart bir yakıt akışı ölçüm cihazına geçiş, Ekim ayında yayınlanan ilk 2021 teknik kurallarına dahil edilmişti.

Bu cihaz, standart parçalarla maliyetleri azaltma çalışmalarının bir parçası olmasının yanı sıra, FIA’nın yakıt akış sorunlarını takip etmesini daha kolay hale getirecek.

Yeni ihale belgesi, tedarikçiler için teknik gereksinimlerin tam bir açıklamasını verdi.

Avustralya GP hafta sonuna denk gelen cuma günü olan 13 Mart son başvuru tarihi olurken, karar Nisan ortasında açıklanacak.

İlk sözleşme 2021, 2022 ve 2023 yıllarını kapsayacak. Ancak FIA, “FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası’nın düzenleyici istikrarı ile ilgili sebeplerden dolayı” 2024 ve 2025’e kadar bunu uzatma hakkını saklı tutuyor ve herhangi bir teklif sahibinin bu olasılığı kabul etmesi gerekiyor.

İhalenin tanıtımında FIA şu ifadeleri kullandı: “FIA, yakıt akış ölçümü ile ilgili takibi geliştirmek için 2019 yılında bir Teknik Direktif yayınladı ve 2020 sezonu için ikinci bir yakıt akış ölçüm cihazını zorunlu kıldı.”

“Artık araçta aynı anda iki sensör takılı olacak ve bu, FIA tarafından incelenebilecek olsa da muhtemel olarak 2021 ve ötesinde de kalmaya devam edecek.”

Tüm ihalelerde olduğu gibi, potansiyel tedarikçi de ürününün planlanan fiyatını belirtmek zorunda.

FIA, parçanın 100 saatlik çalışma süresi garantisi olmasını ve fiyatının 5000 sterlini aşmaması gerektiğini belirtti. Fazladan 100 saatlik çalışma süresi için servis maliyetinin ise 500 sterlini aşmaması gerekiyor. Yakıt akışı ölçüm cihazının ömrünün de hiçbir koşulda 400 saatten az olmaması gerekiyor.

Karar verildikten sonra takımlar, 1 Mayıs’a kadar 2021 için kaç örnek talep etmeyi beklediklerini belirtmeliler ve takım başına ilk iki birimin 1 Temmuz’a kadar, seçilen tedarikçi tarafından teslim edilmesi gerekiyor.

FIA, zaten 2020’de yarış hafta sonlarında takımların kaç yakıt akış ölçüm cihazı kullanabileceği konusunda bir sınır belirledi (test ve dyno kullanımı dahil değil) ve bu rakamların 2021’de de aynı kalması bekleniyor.

Belgede şu ifadeler yer alıyor: “Şampiyonanın 2020 sezonu için sınırlar belirlendi: (a) ilk sensör için sekiz; (b) ikinci sensör için dört. Bu sınırlar muhtemelen 2021 sezonu için de geçerli olacak ve FIA’nın kendi takdirine göre gözden geçirilebilir.”

Sayacın maksimum ağırlığı ise 400 gram olarak ayarlandı.