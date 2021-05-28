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Formula 1 / Monako GP Haberler

F1, sprint yarışlarının hayranlar için "anlaşılır" olduğundan emin olmak istiyor

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Formula 1, Amazon Web Services’le olan ortaklığıyla gerekli bilgileri sağlayarak yeni sprint yarışlarının hayranlar için daha “anlaşılır” olduğundan emin olmaya çalışıyor.

F1, sprint yarışlarının hayranlar için "anlaşılır" olduğundan emin olmak istiyor

Formula 1, 2021 yılının Nisan ayında yaptığı açıklamada, bu yıl belirlenen üç Grand Prix’de “sprint yarışı” formatının uygulanacağını duyurdu ve pazar günü yapılacak yarışlarda griddeki sıralamayı belirlemek için cumartesi öğleden sonraları 100 km'lik bir yarış düzenleneceğini açıkladı.

Silverstone, F1'in ilk sprint yarışını Temmuz ayında Britanya Grand Prix'sinde gerçekleştirecek ve sıralama seansı cuma akşamı olacak şekilde hafta sonu programını yeniden düzenledi.

F1, geçiş imkanı, fren performansı ve hız kayıtları dahil olmak üzere çeşitli grafikler aracılığıyla taraftarların yarışta olanları daha iyi anlamalarını sağlamak için AWS (Amazon Web Services) ile iş birliği yapıyor. Yıl sonunda AWS, F1 Insights ortaklığı aracılığıyla 18 farklı grafik sunacak.

F1 teknik danışmanı Rob Smedley, seri yetkililerinin sprint yarışlarındaki olası senaryoları tahmin etmek ve sprint yarışı uygulaması başlamadan hayranların formatı yeterince iyi anladığından emin olmak için çalışıyor. 

Eski Ferrari ve Williams mühendisi Smedley, Autosport/Motorsport.com'a verdiği demeçte, "Hafta sonu gerçekleşebileceğini düşündüğümüz muhtemel sonuçların ve senaryoların neler olabileceğini tartışıyoruz.”

"Açıkçası biz bu oyunda önde olmaya çalışıyoruz. Aslında bakarsanız, ilk kez takımlarla aynı düzeydeyiz çünkü olacakları takımlarla aynı zamanda öğreneceğiz. Bu yüzden, bu oldukça güzel.”

"Fakat bunu da hayranlarımıza aktarabilmeliyiz. Hayranları olan bitenden haberdar edebilirsek, sprint yarışları ve bu hafta sonu formatı başarılı olabilir.”

"Eğer sprint yarışları anlaşılır değilse yani her şey farklıysa ve sonuna kadar neler olduğunu gerçekten anlaşılmıyorsa, bu yarışların avantajlarından bazılarını kaybedeceğimizi düşünüyorum." dedi.

F1 yönetimi, İtalya ve Brezilya Grand Prix'lerinde de sprint yarışları düzenlemeyi planlıyor ancak bu etkinliklerin ayrıntıları henüz kesinleşmedi.

Smedley, F1'in AWS ile ortaklığının, sprint yarışlarının önemli unsurlarını ve hafta sonu yarışlarının formatındaki yerini anlatmanın yanı sıra bu bilgileri hayranlara aktarmaya yardımcı olacağını düşünüyor.

Smedley, "Ross [Brawn], bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmemiz gerektiği konusunda oldukça açıktı."

"Yani, AWS ile ne yapabileceğimizi ve gerçekten neye ihtiyacımız olduğunu tekrar gözden geçiyoruz. Peki, sprint yarışlarının asıl önemli kısımları nelerdir?”

"Bunun pek çok ilginç yanı var, şu anda Silverstone için hem toplantılarla, hem senaryolarla, hem de grafiklerle hazır olduğumuzdan emin olmaya çalışıyoruz." dedi.

 

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Seri Formula 1
Etkinlik Monako GP
Editör Selin Elif Köse

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