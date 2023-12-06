F1, sprint yarışları için "ters grid" formülünü değerlendiriyor
2024 sezonunda altı sprint yarışı olacağı kesinleşti fakat sprint yarışlarının formatının nasıl olacağı ve ters grid olup olmayacağı konusunda şüpheler var.
Formula 1, birkaç yıl önce getirilen sprint yarışlarını yeni sezonda ve hatta gelecekte de korumaya devam edecek.
Fakat formatın kendisinde problemler olduğu kesin çünkü belli bir kesim hariç neredeyse kimse mevcut formatı beğenmiyor.
FIA Başkanı Mohammed ben Sulayem, "Yaptığımız her şeyin sporumuzun yararına olmasını sağlayarak, sürekli ilerleme kaydetmeliyiz."
"Bu nedenle FOM ve şampiyona takımlarıyla birlikte Sprint formatının gelecekte daha iyi olması için çalışıyoruz." demişti.
Sprint Shootout sıralama turlarının Cumartesi'den Cuma'ya alınması fikri henüz resmi olarak onaylanması da, takımlar kendi aralarında çoktan fikir birliğine vardılar. Kararın şimdi Ocak ayında toplanacak olan Formula 1 Komisyonu tarafından onaylanması gerekiyor.
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
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Fakat değişiklikler bununla sınırlı kalmayacak çünkü sprint yarışının ters gride çevrilmesi yönünde görüşler var.
Bunu yapmak kolay değil çünkü takımlar bilerek yavaş gidebilirler ve sprint yarışına önden başlamak için sıralama turlarında kasti olarak birinciliği almamaya çalışabilirler. Çünkü temel fikir ilk on aracın tersine çevrilmesi yönünde ve mevcut şartlarda sprint sıralama turlarını ilk sırada tamamlayan herhangi bir ödül almıyor.
Hal böyle olunca sadece sprint yarışı sonucuna göre değil, sprint sıralama turlarının sonucuna göre de verilecek bir puan dağılımı fikri ortaya atıldı. Sprint sıralama turlarında belli bir sırada yer alanlara puan vermek, takımlar ve sürücüler için -liderliği almak adına- gerçek bir teşvik olacak.
Bu, sıralama turlarında iyi sonuçlar almasına rağmen yarışta puan alamayan takımlar için de önemli bir fırsat olacak.
Böylesine radikal bir değişikliğin onaylanması kesin değil. Ters grid fikri kabul görmezse o zaman sprint sıralama turlarının cuma gününe alındığı fakat takımların kapalı park kurallarına girmeden araç üzerinde daha fazla değişiklik yapabileceği alternatif format fikrine odaklanılacak.
Bu formatta değişen tek şey, sprint sıralama turlarının cuma gününe alınması ve araçların artık cuma gününden sonra kapalı parka girmemesi olacak. Takımlar böylelikle cumartesi günü de araç ayarlarını değiştirebilecek.
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