F1, sprint yarışının ardından ilk üçe girenlere podyum çelengi verecek

Formula 1, bu yıl üç yarış sprint sıralama yarışı formatını deneme kararı almıştı ve bu yarış, cumartesi günleri yapılacak.

Bu formatta sıralama turları cuma gününe alındı ve cumartesi öğleden sonra, 17 turluk bir sprint yarışı yapılacak. Bu sprint yarışının sonucu da pazar günkü yarışın gridini belirleyecek.

Yenilenen yarış hafta sonu formatı kapsamında, sprint sıralama yarışının galibi, resmi olarak pole pozisyonu kazanmış sayılacak.

Bu yarışta birinci olan 3, ikinci olan 2 ve üçüncü olan 1 puan alacak. Sonuç olarak resmi bir podyum töreni düzenlenmeyecek ve ilk üçe girenler podyum almış sayılmayacak.

Ancak F1, yarıştan sonra yerel saatle 17:00-17:30 arasına 30 dakikalık bir "sprint zafer turu" ekledi.

Bu kapsamda, ilk üçe girenlere geçmişte podyum törenlerinde sürücülere verilen özel podyum çelenkleri verilecek. İlk üç isim bu çelenklerle beraber geçiş törenine katılacaklar.

F1, bu çelenklerin "benzersiz tasarımlara" ve modern bir dokunuşa" sahip olacağını açıkladı.

Pilotlar, yarışın ardından start finiş düzlüğüne gelerek araçlarını olması gereken yere bırakacaklar. Ardından bu çelenkleri takarak, yaklaşık 100 ila 140 bin taraftarı selamlayacakları bir geçiş törenine çıkacaklar.

Bu yıl bu formatın Monza ve yapıldığı takdirde Brezilya'da kullanılması planlanıyor.

A view of the Silverstone circuit Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images