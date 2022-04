F1 Sprint yarışı rehberi: Bu sezon neler değişti?

F1, ilk defa 2021 sezonunda, Silverstone, Monza ve Interlagos'ta düzenlenen sprint yarışlarına bu sezon da devam edecek. Bu hafta sonu Imola'da düzenlenecek Emilia Romagna GP'si, 2022'deki ilk sprint yarışına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Formatın gözden geçirilmesinin ardından, hem F1 hayranları hem de takımlar için formatı iyileştirmeye yardımcı olması amaçlanan ve çeşitli konuları kapsayan birtakım değişiklikler yapıldı.

Bu yazımızda mevcut F1 sprint yarışı formatı ve 2022'de yapılan değişiklikler hakkındaki sorularınızı cevaplandırıyoruz.

Bir sprint yarışı, esasen normal bir yarışın kısaltılmış bir versiyonudur, daha kısa bir mesafede gerçekleşmektedir. Birçok seride kullanılan bu formatın Formula 1 için belki de en önemli örneği Formula 2. F2'de sprint yarışı 120 km üzerinden, normal yarış ise 170 km üzerinden gerçekleşir, her iki yarış da oldukça heyecanlı geçmekte.

Sprint yarışlarıyla birlikte F1, taraftarlara üç günün tamamında rekabetçi seanslar izleme fırsatı sundu (sıralama turları Cuma öğleden sonra gerçekleştiriliyor) ve bunu genel olarak daha iyi bir deneyim haline getirmeyi umuyor. F1 uzun süredir geleneksel yarış hafta sonu formatında değişiklikler yapmak istiyordu ve ters grid yarışları gibi diğer seçenekler düşünülürken, bunlar sprint yarışlarına kıyasla daha gösterişsiz kalıyordu.

Sprint yarışları 100 km'nin üzerinden(normal yarış mesafesi olan 305 km'den aşağı) gerçekleştirilecek ve yaklaşık 25-30 dakika sürecek. Sprint yarışının gridi, Cuma öğleden sonra yapılacak sıralama seansı ile belirlenecek.

Valtteri Bottas, Mercedes, 1st position, with his winners medal after Sprint Qualifying

Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images