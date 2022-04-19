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Formula 1 / Emilia Romagna GP Haberler

F1 Sprint yarışı rehberi: Bu sezon neler değişti?

Sprint yarışları, birtakım değişikliklerle birlikte Imola'da geri dönüyor Bu değişikliklerin neler olduğunu ve bilmeniz gereken her şeyi derledik.

Haydn Cobb
Ekleyen:
, Autosport.com Editor
Çeviren:
Altay Gök
F1 Sprint yarışı rehberi: Bu sezon neler değişti?
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F1, ilk defa 2021 sezonunda, Silverstone, Monza ve Interlagos'ta düzenlenen sprint yarışlarına bu sezon da devam edecek. Bu hafta sonu Imola'da düzenlenecek Emilia Romagna GP'si, 2022'deki ilk sprint yarışına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Formatın gözden geçirilmesinin ardından, hem F1 hayranları hem de takımlar için formatı iyileştirmeye yardımcı olması amaçlanan ve çeşitli konuları kapsayan birtakım değişiklikler yapıldı.

Bu yazımızda mevcut F1 sprint yarışı formatı ve 2022'de yapılan değişiklikler hakkındaki sorularınızı cevaplandırıyoruz.

Sprint yarışı nedir?

Bir sprint yarışı, esasen normal bir yarışın kısaltılmış bir versiyonudur, daha kısa bir mesafede gerçekleşmektedir. Birçok seride kullanılan bu formatın Formula 1 için belki de en önemli örneği Formula 2. F2'de sprint yarışı 120 km üzerinden, normal yarış ise 170 km üzerinden gerçekleşir, her iki yarış da oldukça heyecanlı geçmekte.

Sprint yarışlarıyla birlikte F1, taraftarlara üç günün tamamında rekabetçi seanslar izleme fırsatı sundu (sıralama turları Cuma öğleden sonra gerçekleştiriliyor) ve bunu genel olarak daha iyi bir deneyim haline getirmeyi umuyor. F1 uzun süredir geleneksel yarış hafta sonu formatında değişiklikler yapmak istiyordu ve ters grid yarışları gibi diğer seçenekler düşünülürken, bunlar sprint yarışlarına kıyasla daha gösterişsiz kalıyordu.

Sprint yarışları 100 km'nin üzerinden(normal yarış mesafesi olan 305 km'den aşağı) gerçekleştirilecek ve yaklaşık 25-30 dakika sürecek. Sprint yarışının gridi, Cuma öğleden sonra yapılacak sıralama seansı ile belirlenecek.

Valtteri Bottas, Mercedes, 1st position, with his winners medal after Sprint Qualifying

Valtteri Bottas, Mercedes, 1st position, with his winners medal after Sprint Qualifying

Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

2022'de neler değişiyor?

F1'in geçen yılki üç etkinlikte sprint formatına ilişkin incelemeleri ve analizlerinin, ayrıca taraftarlardan ve takımlardan gelen geri bildirimlerin ardından bu sezon için bir dizi değişiklik yapıldı.

Pistler

Imola, Red Bull Ring ve Interlagos bu sezon sprint yarışlarına ev sahipliği yapacak pistler. Geçtiğimiz sezon ise sprint yarışları Silverstone, Monza ve Interlagos'ta düzenlenmişti, bu pistlerden yalnızca Interlagos yerini korudu.

F1 normalde 2022'de sprint yarışı sayısını altıya çıkarmayı planlamıştı (Bahreyn, Kanada ve Hollanda GP'lerinde gerçekleşmesi planlanıyordu), fakat takımlardan gelen geri bildirimlerin ardından bu plan şimdilik rafa kaldırıldı.

Puanlama

Her F1 sprint yarışında verilen puanlar geçen yıla göre arttırıldı. Kazanan pilot artık üç yerine sekiz puan alacak ve artık ilk sekiz pilota puan verilecek. Puanlar hem pilotlar, hem de takımlar şampiyonaları için geçerli olacak.

Puanlama sistemi ise şu şekilde: 1. sıra-8 puan, 2. sıra-7 puan, 3. sıra-6 puan, 4. sıra-5 puan, 5. sıra-4 puan, 6. sıra-3 puan, 7. sıra-2 puan, 8. sıra-1 puan.

Geçtiğimiz sezon olduğu gibi, sprint yarışının sonucu Pazar günü yapılacak ana yarışın gridini belirleyecek ve grid cezaları sprint yarışında değil, ana yarışta uygulanacak.

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42

Photo by: Alfa Romeo

Pole pozisyonu

Bu sezon ile birlikte, sıralama turlarında en hızlı zamanı elde eden pilota, Cumartesi günkü sprint yarışındaki bitiş sırasına bakılmaksızın "pole pozisyonu sahibi" unvanı verilecek.

Bu, sprint yarışını kazanan sürücünün, pole pozisyonu sahibi olmayacağı anlamına geliyor.

Örneğin, Cuma günü en iyi zamanı elde eden pilot sprint yarışında ikinci sırada yer alır, en iyi ikinci zamanı elde eden pilot ise sprint yarışını kazanırsa, Cuma günü en iyi zamanı elde eden pilot yine de "pole pozisyonu" unvanının sahibi olacak. Fakat yarış gridindeki yeri yine de sprint yarışına göre belirlenecek.

Takım maliyetleri

Sprint yarışlarını etkileyen bir diğer önemli nokta da bütçe sınırı. Takımlar, sprint yarışı sayısının altıdan üçe düşürülmesi ve bütçenin arttırılması gibi konularda F1 ile anlaşma sağlamayı başardı.

Anlaşmaya göre her takımın sprint yarışı başına 150.000 dolar daha fazla harcamasına izin verilecek, takımın bir aracının yarış dışı kalması çekilmesi durumunda ise 100.000 dolar daha ek harcamaya izin verilecek. 

Sprint ismi

Geçtiğimiz sezon "Sprint sıralama" ismini taşıyan etkinliğin ismi bu sezon yalnızca "sprint" olacak.

Lewis Hamilton, Mercedes W13, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18

Lewis Hamilton, Mercedes W13, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Sprint yarışı formatı nedir?

Geçtiğimiz sezon uygulanan, sıralama turları öncesi 60 dakikalık ilk antrenman seansı ve ardından Cumartesi günü sprint yarışından önce ikinci bir 60 dakikalık antrenman seansı şeklinde gerçekleştirilen format, bu sezon da kullanılacak.

Sprint hafta sonu formatı:

Cuma öğlen – 1. antrenman seansı
Cuma öğleden sonra – Sprint yarışı gridi için sıralama turları
Cumartesi sabah – 2. antrenman seansı
Cumartesi öğlen – Sprint yarışı
Pazar öğlen – Yarış

Normal F1 hafta sonu formatı:

Cuma öğlen – 1. antrenman seansı
Cuma öğleden sonra – 2. antrenman seansı
Cumartesi sabah – 3. antrenman seansı
Cumartesi öğlen – Yarış gridi için sıralama turları
Pazar öğlen – Yarış

Sprint yarışları ne zaman gerçekleştirilecek?

Tıpkı geçen sezon olduğu gibi, bu sezon da üç sprint yarışı düzenlenecek. Imola, Red Bull Ring ve Interlagos sprint yarışlarına ev sahipliği yapacaklar. 

Pist

Yarış

Tarih

Imola

Emilia Romagna GP

23 Eylül 2022

Red Bull Ring

Avusturya GP

9 Temmuz 2022

Interlagos

Sao Paulo GP

12 Kasım 2022
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