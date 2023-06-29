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F1, Sprint Shootout lastik kurallarını değiştirdi

FIA, 2023 kuralları altında düzenlenen ilk Sprint etkinliği olan Bakü'de ortaya çıkan 'istenmeyen sonuçlardan' kaçınmak için Formula 1 Sprint Shootout lastik kurallarını değiştirdi.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Mechanics on the grid prior to the start of the Sprint race

Bu değişiklik, takımların pist kuruyken geçiş lastikleri kullanmalarını sağlayacak bir strateji izlemelerini engelliyor.

İlk kurallara göre pilotlar Cumartesi günkü SQ1 ve SQ2 seanslarında orta hamur ve ardından SQ3'te yumuşak hamur kullanmak zorundaydı.

Takımlar, bu lastiklerin hafta sonunda ilk antrenman veya Cuma günü gerçekleşen ve yarışın gridini belirleyen sıralama seansında daha faydalı olacağını düşündükleri takdirde, SQ3 için yumuşak lastikleri saklamak zorunda olmadıklarını fark ettiler.

Örneğin Bakü'de Yuki Tsunoda ve Lando Norris Sprint Shootout öncesinde bütün yumuşak lastiklerini kullandı ve sonuç olarak Tsunoda SQ3'e kalamadı ama Norris kalmayı başardı.

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McLaren, aynı durumdaki iki pilotun SQ3'e kalması durumunda, kuralların izin verdiği şekilde orta lastiklerle yarışması seçeneğini açık bırakmıştı. Ancak Norris bu yüzden garajda kaldı ve 10. sırayı elde etti.

Kuru geçen bir seansta geçiş lastiklerinin kullanılması padoktaki pek çok kişi tarafından mantıklı bulunmadı ve bu durum Avusturya GP hafta sonu için ele alındı.

Kurallar, pilotların SQ3'te herhangi bir yumuşak lastik seti kullanmasına izin verecek şekilde değiştirildi. Bu da pilotların Sprint Shootout öncesine tüm yeni yumuşak lastiklerini kullanarak risk alabilecekleri ve en azından kullanılmış yumuşak lastiklerle bile SQ3'te yarışabilecekleri anlamına geliyor.

Pirelli tyres are wheeled through the pitlane

Pirelli tyres are wheeled through the pitlane

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Bu kararların alınması nispeten kolay oldu çünkü 2023 yönetmeliklerinin 1.4 Maddesi uyarınca FIA; Azerbaycan, Avusturya ve Belçika'daki ilk örneklerden sonra 1 Ağustos'a kadar yeni sprint kurallarını düzenleme hakkını saklı tutuyordu.

F1 yarış direktörü Niels Wittich, bu hafta sonu Red Bull Ring'de yapılacak Sprint öncesinde yayınladığı notlarda şunları yazdı: "Sprint etkinliklerinde bazı durumlarda kuru pistte geçiş lastiği kullanmanın cazip hale gelmesine neden olan durumlardan ve istenmeyen sonuçlardan kaçınmak amacıyla, Formula 1 sportif düzenlemelerinin 30.5.h Maddesinde değişiklik yapılmıştır."

"Ticari hak sahibi, komiserler ve takımlar ile istişarede bulunulmuştur. Madde 1.4 uyarınca FIA, ticari hak sahibi ve dokuz yarışmacının onayı alınmıştır."

"Buna göre karar, Madde 30.5 h) iv)'nin aşağıdaki şekilde değiştirilmesidir - Madde 30.5h iv revize edilmiş ifade: Sprint Shootout'un SQ3 periyodunda, en fazla bir set kuru zemin lastiği kullanılabilir ve bu sadece yumuşak özellikli bir set olmalıdır."

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