F1, sprey sorununu çözmek için difüzöre odaklanmayı düşünüyor

Bu yıl birçok kez kendini gösteren yağmur, yer etkisini temel alan yeni araçların püskürttüğü sprey miktarının artması gibi bir sorunun varlığını ciddi anlamda gözler önüne serdi.

Sprey miktarının artması, görüş mesafesini geçtiğimiz yıllara kıyasla önemli ölçüde azalttı, bu da yağmur altında yarışmanın artık pek de güvenli olmadığı anlamına geliyor.

Bir süredir bu sorunu çözmeye çalışan FIA'nın ilk çözümü takılıp çıkarılabilen çamurlukların kullanıma alınması olmuş, ancak Silverstone'da yapılan bir test, bu çözümün istenen etkiyi yaratmayacağını göstermişti.

Spreyi yeterince azaltmayan çamurluklar, tahliye edilecek suyun difüzör bölgesine yönelmesine de sebep olarak işleri daha da zorlaştırmakta.

İtalya GP'si öncesi söz alan Stefano Domenicali ise F1'in sprey konusunu bir öncelik olarak gördüğünü ve bir çözüm bulmak için daha çok çalışacaklarını belirtti.

Domenicali, "F1 açık tekerlekli tek koltuklu bir şampiyonadır ve öyle kalacaktır. Ancak an itibariyle son yıllara kıyasla daha çok yağmurla karşılaştığımız için tartışmalar artmakta."

"İlk olarak pilotların yağmurlu havada yaşadıkları görüş mesafesi sorunu ele alınmalıdır. Sorun yol tutuşunda değil, zaten gelecekte sadece tek tip ıslak zemin lastiğinin yeterli olacağını düşünüyorum."

"Zandvoort'ta yarış başlarken geçiş lastiklerini kullandık ve bunun işe yaradığını gördük. Ancak görüş sorunu devam etmekte." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Çamurluk fikrinden vazgeçilmediğini söyleyen Domenicali, difüzörün çok fazla su püskürtmesini durdurmanın bir yolunu bulmak için de bazı değerlendirmeler yapıldığını öne sürdü.

Domenicali "Spreyi azaltabilecek 'çamurluk' sistemlerini değerlendireceğiz, difüzör çıkışına müdahale etme olasılığını da değerlendiriyoruz."

"Bu önemli bir konu, çünkü yarışı izlemeye gelen insanları düşünürsek, bir yarışın kesintiye uğrama olasılığını sınırlamalıyız." dedi.

FIA sportif başkan yardımcısı Robert Reid ise, "F1 yeni kuralların ardından birtakım zorluklarla karşılaştı, bunları çözmeye çalışıyoruz."

"Spreyi azaltmak ve görüş kalitesini arttırmak için çalışmaya devam edecek, yapabileceğimiz her şeyi yapacağız."

"Şu anda belirli bir çözüm yok. Ancak, F1'de gördüğünüz gibi, bazı çözümleri zaman içinde öğrenerek geliştirirsiniz."

"Çamurlukların eleştirildiğini ve tam bir başarısızlık olarak nitelendirildiğini gördüm, ancak bu tür durumlarda bir şeyler denemeniz gerekir. Biz de tam olarak bunu yaptık."

"Kesinlikle bir başarısızlık değildi, çünkü bundan çok şey öğrendik. Bir sonraki denemeler daha da iyi olacak." dedi.