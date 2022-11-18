F1, sprey etkisini azaltmak için yağmurlu havalarda "çamurluk" fikrini deneyecek

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Islak zeminde araçların çıkardığı büyük sprey bulutu, aerodinaminin artması ve gelişmesinden beri F1 için büyük bir problem oldu. Fakat sürücüler, bu sezon başında kullanılmaya başlanan yeni zemin etkili araçlarla bu sorunun daha da kötüleştiğini öne sürdüler.

Mevcut araçlar çok fazla spreye yol açıyor ve bu da arkadan gelen sürücünün hatta sürücülerin hiçbir şey görmemesine neden oluyor. Durum böyle olunca F1'in kırmızı bayrak çıkarmaktan başka çaresi kalmıyor.

FIA, bugün gerçekleştirilen F1 Komisyonu toplantısının ardından sprey sorununu çözmek için bir plan hazırladığını duyurdu.

Bu plan kapsamında, Pirelli'nin yoğun yağmur lastiklerini kullanmanın zorunluğu olduğu ekstrem şartlarda, araçlara çamurluk takılması fikri denenecek.

Eğer çalışmalar, bu çamurluğun gerçekten de sprey etkisini azalttığını gösterirse, bunlar yarış yoğun lastiklerinin zorunlu olduğu herhangi bir yarışın başlangıcından önce veya bu lastiklerin kullanılmasının zorunlu olduğu kırmızı bayrak periyodunda araca takılacak.

Lando Norris, McLaren MCL36, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

FIA'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Sürücülerden alınan geri bildirimler, bu yeni nesil araçlarla yoğun yağmur lastiklerini kullanırken görüş mesafesinin azaldığını ve bunun da yarışa başlanması ya da yarışın durdurulması konusunda önemli bir belirleyici nokta olduğunu ortaya koyuyor."

"Bu nedenle FIA, ıslak zeminde sürüş yaparken oluşan spreyi etkisini azaltmayı amaçlayan bir parça paketi hazırlamak üzere çalışma başlattı."

FIA'nın açıklamasına göre eğer çamurluk fikri hayata geçirilirse, pit stop esnasında lastik değişimini engellemeyeceğinden emin olunacak şekilde tasarlanacak.

Ayrıca aracın arkasına daha fazla ışık ekleme fikri de gözden geçirilecek.