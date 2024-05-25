F1, spora girmek isteyen yeni takımlardan 600 milyon dolar istemeyi planlıyor

Takımlar ve F1'in ticari hak sahibi arasında, serinin 2026'dan itibaren nasıl yürütüleceğini belirleyecek olan yeni Concorde Anlaşması'nın şartları hakkında görüşmeler başladı.

Yeni Concorde anlaşması; para ödülü ve Motorsport.com'un geçen hafta ortaya çıkardığı gibi Ferrari'nin tarihi ekstra bonus ödemesini sınırlama hamlesi de dahil olmak üzere F1'in tüm önemli ticari yönlerini içeriyor.

Kaynaklar, üzerinde çalışılan bir diğer değişikliğin de yeni takımlar için seyreltme fonunun nasıl uygulanacağı olduğunu açıkladı ki, bu da Andretti Global organizasyonunun bir girişi garantilemek için çok uğraştığı bir döneme denk geliyor.

Seyreltme fonu, yeni bir katılımcının gride katılmak için ödemesi gereken ekstra bir ödemedir ve mevcut takımların ticari hak gelirlerini 10 takım arasında paylaştırmak yerine fazladan 11. bir takımla paylaşmak zorunda kalmaları nedeniyle karşılaşacakları herhangi bir kaybı telafi etmek için kullanılır.

Bir önceki Concorde Anlaşmasında, seyreltme fonunun mevcut takımlar arasında paylaştırılacak 200 milyon dolarlık bir ödeme olması kararlaştırılmıştı.

Ancak bu rakam F1'in mali durumunun iyi olmadığı bir dönemde belirlenmişti ve grand prix yarışlarının mevcut ticari gücü göz önüne alındığında, takımların karşılaşacağı kayıpları telafi etmeye yetmeyeceği düşünülüyordu.

Bu nedenle bir sonraki Concorde Anlaşması için yeni bir format üzerinde çalışılıyor.

Motorsport.com, Concorde Anlaşması tartışmaları için başlangıç noktası olarak takımlara gönderilen taslak tekliflerin bir parçası olarak yeni bir seyreltme fonu fikrinin önerildiğini öğrendi.

Belirli bir rakamdan ziyade, beş yıl olarak düşünülen belirli bir süre boyunca mevcut takımları tazmin etmek için çalışacak bir formül önerildi.

Önerilen ilk rakamın 2026'da katılmak isteyen bir takım için 600 milyon dolara eşdeğer olduğu ve 2028'den itibaren 700 milyon dolara yükseleceği anlaşılıyor.

Buna, yeni bir takımın F1'de yarıştığı ilk yıl için herhangi bir para ödülü hakkı kazanmayacağına dair ek bir şart da dahil.

Bu rakam oldukça yüksek ve Andretti gibi hırslı bir katılımcı için temiz bir sayfa açıp açmamayı ya da mevcut takımlardan birini satın alıp almamayı yeniden düşünmesine neden olabilir.

Monaco Grand Prix'sinde konuşan Red Bull takım patronu Christian Horner, Andretti'nin F1'e gelme fikrini memnuniyetle karşıladığını, ancak belki de birini devralmaya bakması gerektiğini düşündüğünü söyledi.

Horner, "Andretti'nin büyük bir yarış mirasına sahip olduğunu düşünüyorum. Mario bu sporun bir efsanesi. Ve tabii ki Cadillac, ABD'li büyük bir otomotiv üreticisi."

"Formula 1, 2028'de kendi motorlarıyla gelecek olmaları halinde bunu gözden geçireceklerini söyledi. Ancak buna ek olarak, eğer Andretti gelmek isterse, Audi'nin Sauber'i satın alması gibi, sporda sahip olduğumuz mevcut franchise ve istikrarı korumak için, o zaman hedefe giden en iyi yol mevcut takımlardan birini satın almak olacaktır." dedi.