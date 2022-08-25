F1 Sözleşme Tanıma Kurulu, Piastri'nin kontratını görüşmek üzere pazartesi günü toplanacak

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Piastri şu anda hem McLaren hem de Alpine tarafından isteniyor ve 2023 için McLaren'l sözleşme imzalarken, Alpine de Avustralyalı pilotla halihazırda bir anlaşması olduğunu iddia ediyor.

Alpine, sahip oldukları anlaşmaya o kadar güveniyordu ki Fernando Alonso'nun ayrılığı sonrası genç pilot ile yarışacağını duyurdu. Ancak Piastri, sürpriz şekilde gelecek yıl Alpine'de yarışmayacağını belirterek bu açıklamayı reddetti.

Piastri'nin böyle bir tavır takınmasının ardındaki en büyük etkenin, 2023 için McLaren ile imzaladığı anlaşma olduğu düşünülüyor.

Alpine bu konuda oldukça net ve Piastri'nin gelecek yıl kendileri için yarışacağından emin. Diğer tarafta McLaren da Piastri ile sözleşme imzaladığı için gelecek yıl Avustralyalı sürücü ile yarışacağını düşünüyor.

Hal böyle olunca konu Sözleşme Tanıma Kurulu'na taşındı ve yakında ilk duruşma yapılacak.

Kaynaklar, Motorsport.com'a kurulun pazartesi günü bir araya geleceğini ve konuyla ilgili önemli bir ilerleme kaydetmelerinin beklendiğini belirttiler.

Duruşma gerçekleşse bile kararın ne kadar zamanda çıkacağı belli değil ve büyük ölçüde sözleşmelerin ne kadar karmaşık olduğuna bağlı olacak.

Oscar Piastri, Reserve Driver, Alpine F1 Team Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Sözleşme Tanıma Kurulu, yürürlükteki F1 sözleşmelerini analiz etmek üzere bir araya gelen bir avukat grubundan oluşuyor.

Görevleri, takım ve pilot arasında yaşanan anlaşmazlıkların ardından, sözleşmelerin geçerli olup olmadığını değerlendirmek. Bu durumda, Alpine'in Piastri ile bağlayıcı bir anlaşması olup olmadığına ya da McLaren'in Piastri üzerinde herhangi bir hak sahibi olup olmadığına karar vermeleri gerekecek.

Kurul inceleme sonrası kararını verecek ve takımlara bildirecek.

Takımlar, Concorde Anlaşması yoluyla F1'de yarışma taahhüt ettikleri zaman, kurulun kararına uymayı da kabul ediyorlar. Yani kurulun kararını da kabul etmeleri gerekecek.

Piastri Alpine'in resmi yedek sürücüsü olarak kalmaya devam ediyor ve Belçika Grand Prix hafta sonu boyunca Enstone'daki takım simülatöründe görev alacak.