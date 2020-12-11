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Formula 1 / Son dakika

F1 sözcüsü, Domenicali-Ferrari iddialarını yalanladı

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F1 sözcüsü, Domenicali-Ferrari iddialarını yalanladı
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Medyaya konuşan bir F1 sözcüsüne göre Stefano Domenicali 1 Ocak’tan itibaren Formula 1 CEO’su olarak yeni görevine başlayacak ve bu yeni mücadeleyi dört gözle bekliyor, lüks araç üreticisi Ferrari’de CEO pozisyonuna aday olduğu söylentileri ise yanlış spekülasyonlardan ibaret.

F1 sözcüsü, “Stefano Ocak ayının 1’inde Formula 1’e katılıyor ve bu yeni ve heyecan verici meydan okumayı sabırsızlıkla bekliyor. Aksini iddia eden tüm söylenti ve spekülasyonlar yanlış.” dedi.

Ferrari CEO’su Louis Camilleri, Perşembe günü şahsi nedenleri sebep gösterek hemen görevini bıraktı ve imrenilen görev için arayışların başlamasına yol açtı.

Eski Ferrari yarış takımı patronlarından Domeciali ise, İtalyan medyası tarafından göreve aday gösterilen isimler arasındaydı.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Memet Kağan Bilgili

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