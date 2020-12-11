F1 sözcüsü, Domenicali-Ferrari iddialarını yalanladı

F1 sözcüsü, “Stefano Ocak ayının 1’inde Formula 1’e katılıyor ve bu yeni ve heyecan verici meydan okumayı sabırsızlıkla bekliyor. Aksini iddia eden tüm söylenti ve spekülasyonlar yanlış.” dedi.

Ferrari CEO’su Louis Camilleri, Perşembe günü şahsi nedenleri sebep gösterek hemen görevini bıraktı ve imrenilen görev için arayışların başlamasına yol açtı.

Eski Ferrari yarış takımı patronlarından Domeciali ise, İtalyan medyası tarafından göreve aday gösterilen isimler arasındaydı.