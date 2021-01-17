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Formula 1 / Son dakika

F1 sözcüsü, cadde yarışlarının iptal edileceğini yalanladı

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F1 sözcüsü, cadde yarışlarının iptal edileceğini yalanladı
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, Editör

Formula 1 sözcüsü, 2021 yılında cadde yarışlarının yapılmayacağı iddiasını reddetti.

Formule1.nl, dün yaptığı özel bir haberde 2021 Monako, Kanada ve Azerbaycan yarışlarının iptal edileceğini iddia etmişti. Hatta resmi açıklamanın Şubat ayı içerisinde gelebileceği bile yazılmıştı.

Böyle bir durumda Monako, Azerbaycan ve Kanada yarışlarının yerini Türkiye, Mugello ve Hockenheim'ın alacağı belirtilmişti.

Bu iddia, kısa sürede büyük ses getirse de Formula 1 sözcüsü Motorsport.com da dahil olmak üzere çeşitli kaynaklara konuşarak bu iddiaları yalanladı.

F1 Sözcüsü, "Revize edilen 2021 takviminin ayrıntılarını belirledik ve başka bir değişiklik bulunmuyor. Cadde yarışlarının gerçekleşmeyeceği iddiası tamamen yanlış." dedi.

Formula 1 daha önce resmi olarak reddetse bile bazı yarışları iptal etme kararı almıştı. Ancak işin maddi boyutu düşünüldüğünde, kararı alan taraf olmak istemiyor gibi görünüyor.

Şu an mevcut takvimde sadece bir boş yer var ve buraya Portekiz Grand Prix'sinin geçmesi neredeyse kesin gibi görünüyor.

Motorsport.com İtalya'nın kaynaklarına göre Monako GP organizatörleri, yarışı kapalı kapılar ardında yapıp yapmamayı düşünüyorlar ve henüz nihai karar alınmadı.

Eğer yarış iptal edilirse iki ana aday ortaya çıkacak: Nurburgring ve InterCity İstanbul Park.

Liberty'nin ülkelerden talep edeceği ücret, geçen yılki gibi olmayacak ve olası bir ihtiyaçta para yine önemli konulardan bir tanesi olacak.

Ek bilgi: Luke Smith & Franco Nugnes

 
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Bu Haber Hakkında

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Editör Kemal Şengül

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