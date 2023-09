F1, sosyal medyadaki düşüş haberlerini yalanladı

Perşembe günü, sosyal medya analiz şirketi Buzz Radar, "F1'in Zirvesine Ulaştık mı?" sorusuyla 23 sayfalık bir rapor yayınladı ve sporun çevrimiçi ve sosyal medyadaki büyümesinin tersine döndüğünü öne sürdü.

Buzz Radar, sosyal medya verilerini incelemek üzere insan gözüyle yapay zekayı bir araya getiren ve F1'in son 12 ay içinde popülaritesinde büyük bir düşüş yaşandığını ortaya koydu.

Rapora göre, 2023'ün ilk beş ayında sosyal medyada F1'den bahsedilme, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %70 oranında azaldı - bu, 2021 Abu Dabi Grand Prix'sinin ardından FIA'nın söz konusu yarışla ilgili soruşturması, zemin etkisine geçiş ve 2022 için yeni düzenlemeleri içeren bir zaman dilimi -

Buzz Radar, 2022'ye kıyasla aynı beş aylık dönemde yeni takipçilerin %46, sosyal erişimin ise %64 oranında azaldığını belirtiyor: "2022 ve 2023 yılları arasındaki veri karşılaştırması, F1'den genel olarak bahsedilmesinde önemli düşüşlerin yanı sıra yüksek profilli hesapların yeni takipçi sayısındaki artışta da iç karartıcı rakamlar ortaya koydu."

"F1 ile ilgili içeriğin çeşitli sosyal platformlardaki erişimi de, bir önceki yıl gözlemlenen istikrarlı ilerlemenin tam tersine geriledi. Ancak, azalan rakamlar hikayenin sadece bir kısmı."

"2022 ve 2023 yılları arasında F1'den toplam bahsedilme sayısında, önemli hesaplar için yeni takipçi sayısında ve sosyal medyadaki erişimde gözle görülür bir düşüş var."

"2023'ten önce F1'den bahsedilme oranı yıldan yıla istikrarlı bir şekilde artıyordu. Ekibimiz, yapay zeka örüntü tespiti ve öngörücü zeka kullanarak, 2022'nin öngörülebilir gelecek için F1 popülaritesinde bir zirve olduğunu ancak şu anda bir düşüşte olduğunu belirledi."

"Çoğu sporda olduğu gibi F1'de de net bir model var. Rekabet ne kadar yakınsa, insanlar F1 hakkında konuşmak için o kadar heyecanlı oluyor. Sporun bu büyük yeni hayran kitlesi, heyecan seviyelerinin 2021 ile tutarlı olmasını bekliyor."

"2022, 2021'in sonundaki yakın rekabetin dalgasını sürmeye devam etti, ancak şimdi bir kez daha tek sürücünün hakimiyetini görüyoruz. 2023 şu anda kaybetme yolunda ilerliyor ve bu durum, grid yeniden birbirine yaklaşana kadar devam edecek."

"Veriler, F1'in tek bir sürücü ve takım tarafından domine edilmeye devam etmesi halinde, Liberty döneminde kazanılan yeni izleyici kitlesinin çoğunu kaybedeceğini gösteriyor."

Carlos Sainz, Ferrari SF-23, George Russell, Mercedes F1 W14, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Lando Norris, McLaren MCL60, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, the rest of the field at the start

Fotoğraf: Lionel Ng / Motorsport Images