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Formula 1 / Son dakika

F1, sonbaharda seyircili yarışlara dönmeyi umuyor

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F1, sonbaharda seyircili yarışlara dönmeyi umuyor
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
3 Haz 2020 11:43

Formula 1'in patronu Chase Carey, Avrupa yarışlarının ardından işlerin normale dönmeye başlamasını ve yeniden seyircili yarışlar yapmayı planladıklarını söyledi.

Dün açıklanan revize takvimin ilk sekiz yarışı, Avrupa‘daki yarışlardan oluşacak ve tüm etkinlikler kapalı kapılar ardında gerçekleşecek.

Bununla birlikte Carey, Avrupa dışındaki denizaşırı yarışların seyircili yarışlar olmasını umut ediyor.

Carey, F1 tarafından yapılan bir röportajda, "Taraftar inanılmaz derecede önemli. Pek çok açıdan taraftarlar için yarışıyoruz. Bu yüzden bu yarışlarda taraftarlarımız olmasını isteriz."

"Ancak güvenlik gereksinimlerini ve hâlâ devam eden riskleri biliyoruz. Bu yüzden de buna yönelik adımlar atmamız gerekiyor.”

"Bunu ilgili herkes için -taraftarlar ve spora katılan herkes için- güvenli bir şekilde yapabileceğimizi düşündüğümüz zaman taraftarlarımız yarışta yer alsın istiyoruz."

"Sonbahardaki yarışlarda taraftarların olması için belirlediğimiz hedefler hakkında konuştuk . Bu, her şeyin tamamen normale döndüğü tamamen dolu tribünler gibi değil, sınırlı sayıda taraftarın katıldığı yarışlar gibi olabilir."

"Bu yüzden 2020'de taraftarlara sahip olmanın bir amaç olduğunu düşünüyorum. Ancak bunu herkes için güvenli bir şekilde yapabileceğimize inandığımız zaman yapacağız."

Carey, pek çok ülkede devam eden kısıtlamalara rağmen, Temmuz ayının 2020 şampiyonasını yeniden başlatmak için doğru zaman olacağını söylüyor.

“Gerçekten bildiğimiz hayata geri dönmek isteyen büyük bir kesimden gelen gerçek bir arzu var gibi görünüyor.”

"Bunu güvenli ve doğru şekilde yapmak istiyoruz. Ve elbette yalnız değiliz, diğer sporlar da başlıyor, diğer toplumlar açılmaya başlıyor.”

"Bunu tarafsız olarak söylüyorum. Kesinlikle İtalya gibi ülkeler belirli kurallar ve kısıtlamalarla birlikte açılıyor gibi görünüyor. Ama dünyanın çoğu hareket ediyor."

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Seri Formula 1
Editör Adam Cooper

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