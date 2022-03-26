F1 son noktayı koydu: Suudi Arabistan GP yapılacak!

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Cuma günü Cidde pistinden yaklaşık 15 kilometre mesafede bulunan bir petrol tesisine düzenlenen füze saldırısının ardından Suudi Arabistan GP'nin durumu belirsiz hale gelmişti.

F1 CEO'su Stefano Domenicali, ikinci antrenman seansından hemen önce pilotlar ve takım patronlarıyla bir araya geldi. Sonrasında taraflar, akşam saatlerinde bir görüşme daha gerçekleştirdiler.

Takım patronları, alınan güvenceler sonrasında oybirliğiyle yarışmaya devam etme kararı aldılar. Fakat pilotlar, o kadar da emin değillerdi.

Cuma gecesi düzenlenen 4.5 saatlik sürücüler toplantısında, bu konu taraflıca masaya yatırıldı ve yarışın yapılıp yapılamayacağı tartışıldı.

Saldırının ardından sürücüler, pistin güvenli olduğu konusunda ikna olmamış durumdaydı ve bundan ötürü boykot ihtimalini düşündüler. Olası bir boykot, yarışın iptali anlamına gelecekti.

Bu, Domenicali ve Ross Brawn ile başka bir görüşme daha yapılmasına yol açtı. Sonrasında takım patronları, yerel saatle 02:00'de, daha fazla görüşme için bir araya geldiler.

Sonunda pilotlara, gerekli güvenlik garantileri verildi ve tüm endişeleri giderildi. Bundan ötürü de pilotlar, yarışın devamı konusunda anlaştılar.

Cumartesi sabahı F1 ve FIA'dan resmi açıklama gelirken, yarışın devam edeceği kesinleşti.

Açıklamada, ”Formula 1 ve FIA, tüm takımlar ve sürücülerle yapılan tartışmaların ardından, 2022 FIA Formula 1 Suudi Arabistan Grand Prix'sinin planlandığı gibi devam edeceğini doğruluyor." denildi.

Açıklamada ayrıca, gerekli tüm güvenlik önlemlerinin alındığı ve yerel makamlardan güvence verildiği dile getirildi.

Füze saldırısından kaynaklanan yangın Cumartesi sabahı sürdü ve yakın zamanda sönmesi de beklenmiyor.

Fakat Cidde'deki rüzgar, duman bulutunu piste doğru değil, şehrin güneyine doğru sürüklüyor.