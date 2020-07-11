F1, sıralama turlarını pazar gününe ertelemeyi düşünüyor!

FIA ve takımlar, kötü havanın zaten farkındaydı ve Cumartesi günü havanın gerçekten kötü olması halinde uygulanabilecek seçenekleri tartıştılar.

Sağanak yağış, Cumartesi günü F3 yarışından kısa bir süre önce Red Bull Ring'e geldi ve yarış, devam etmek için oldukça tehlikeli şartlar olduğu için sonlandırıldı.

Formula 1, üçüncü antrenman seansının başlangıcından hemen önce yaptığı incelemeler sonrası seansı süresiz olarak erteleme kararı aldı.

Tahminler yağmurun akşam üstüne kadar dinmeyeceğini işaret ediyor. Bu da antrenman veya sıralama turlarının başlayamayacağı anlamına geliyor.

Bugün sıralama turları yapılmazsa, sıralama seansının yapılması için ilk seçenek seansı pazar sabahı gerçekleştirmek olacak.

F1 yarış direktörü Michael Masi, pazar günü için durumun iyi olduğunu söyledi.

“Daha önce Pazar sabahının iyi olmadığı görülüyordu. Ama şimdi durum iyi gibi görünüyor."

Bugünün herhangi bir çalışma yapılamazsa ve F1, Pazar sabahı da sıralama turlarını gerçekleştiremezse, grid Cuma günkü ikinci seansa göre dizilecek.

Bu, Max Verstappen'i Valtteri Bottas'ın önünde pole pozisyonundan kalkacağı anlamına geliyor.