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Formula 1 / Belçika GP Haberler

F1, sıralama turlarında DRS'yi yasaklamayı düşünüyor

Auto Motor und Sport, Formula 1 yönetiminin yakın dönemde sıralama turlarında DRS kullanımını yasaklayacağı iddiasıyla karşımızda, olası bir yasaktan en çok Red Bull etkilenecek.

Altay Gök
Ekleyen:
Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Düzlüklerdeki sürüklenmeyi azaltarak pilotlara daha rahat hızlanabilme imkanı tanıyan DRS, uzun süredir sıralama turlarında da kullanılıyor.

Sıralama turları esnasında belirlenen bölgelerde DRS kullanımı serbest, dolayısıyla iş biraz da pilotların yaratıcılığına kalıyor.

Ancak bu devir sona erebilir, nitekim Auto Motor und Sport'un son haberlerine göre DRS kullanımı sadece yarışlarla sınırlandırılabilir.

DRS ile ilgili kural değişikliklerinin tarihi bilinmezken, olası bir değişikliğin en çok etkileyeceği takımın ise Red Bull olacağı düşünülüyor.

Bu sezon azami hız konusunda DRS tasarımının da yardımıyla bambaşka bir seviyeye çıkan Red Bull, azami hızın pek de önemli olmadığı Monako ve Macaristan gibi pistlerde pole için ciddi mücadele vermek zorunda kalmıştı.

AMuS tarafından toplanan veriler, Red Bull'un Spa-Francorchamps'taki en yüksek hız avantajının ciddiyetini gözler önüne seriyor; Red Bull pilotları DRS ile 340.8km/s ve 338.8km/s gibi hızlara çıkarken, Lewis Hamilton 333km/s seviyesinden ileri gidemedi.

Rakamlar Mercedes'i şaşkına çevirirken, teknik şef Mike Elliott, "Arka kanat açılır açılmaz Red Bull'un ne kadar tur zamanı kazandığı inanılmaz.

"Eğer hız eğrilerini üst üste koyarsak, kendimize inanmakta güçlük çekeriz." dedi.

Belçika'da yağmurun vurduğu Cumartesi günü DRS olmadan bile Red Bull 320,5 km/s hıza ulaştı, ancak Hamilton'ın Mercedes'i 319,8 km/s ve Ferrari 318,3 km/s seviyesindeydi -dolayısıyla DRS olmadan diğerlerinin şansı çok daha yüksek.

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