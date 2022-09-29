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Formula 1 / Singapur GP Haberler

F1, Singapur için dalgalanma sınırını gevşetti

Formula 1'in dalgalanmayı önlemek amacıyla getirdiği Aerodinamik Salınım Metriği, tümsekli yapısı nedeniyle Singapur'da yeniden hesaplanacak.

Jonathan Noble
Ekleyen:
Çeviren:
Altay Gök
F1, Singapur için dalgalanma sınırını gevşetti
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Sezon başında birçok takımı yakından etkileyen ve özellikle Azerbaycan GP'sinde Lewis Hamilton başta olmak üzere birçok sürücünün ağrılar çekmesine sebep olan dalgalanma sorununu çözmek isteyen FIA, Kanada GP'si öncesi yayınladığı bir direktifle ciddi adımlar atmıştı.

En büyük önlem, takımların performans kazanmak uğruna dalgalanmayı göz ardı etmesinin önüne geçilmesi amacıyla geliştirilen "Aerodinamik Salınım Metriği" oldu. Takımların tur başına ne kadar dalgalandığını ölçen bu metrik her yarışta ayrı ayrı hesaplanıyor ve elde edilen rakamın ötesine geçilmesi kesinlikle yasak.

Birçok tartışmaya konu olan ve yaklaşık iki ay boyunca devreye alınamayan direktif, yaz arasında Dünya Motor Sporları Konseyi toplantısında kabul edilmesinin ardından Belçika GP'si ile birlikte sonunda devreye alındı.

Yeni araçların getirdiği dalgalanma sorununun sebeplerini birçok takım anlamış ve çeşitli çözümler getirmiş vaziyette, dolayısıyla şu ana kadar sınıra takılan kimse olmadı -ancak önümüzde tümsekleriyle ünlü pistlerde düzenlenecek iki yarış var: Singapur ve Amerika.

Bu pistlerde takımların sınırı aşma ihtimali var, fakat bunun sebebi dalgalanmadan ziyade pist yüzeyinin tümsekli olması; nitekim bazı hesaplamalar araçların pistteki tümseklerden geçmesi durumunda alınacak darbelerin genel ortalamayı dramatik olarak yükseltebileceğini gösteriyor.

F1 returns to Singapore for the first time since 2019, with questions marks over how the new cars will handle its bumpy street circuit.

F1 returns to Singapore for the first time since 2019, with questions marks over how the new cars will handle its bumpy street circuit.

Photo by: Lionel Ng / Motorsport Images

Singapur GP'si öncesinde takımlara bir mektup gönderen FIA tek koltuklu seriler sorumlusu Nikolas Tombazis, tümsekli pist sorununu hafifletmeye yardımcı olmak için metrikte değişiklik yapacağını söyledi.

Pistteki tümseklerin neden olduğu aşırı enerji artışlarının metriği çarpıtmasını önlemek isteyen FIA, bu tür aşırı etkileri hesaba katmayan yeni bir hesaplamanın uygulamaya konulacağını takımlara bildirdi.

Yeni hesaplamada üst sınır 7G kuvveti olacak ve bunun üzerindeki herhangi bir pist darbesi metriğe uygunluk açısından dikkate alınmayacak.

Hesaplamadaki bu değişiklik sayesinde takımların sınırını yanlışlıkla ihlal etme riskinden daha rahat kaçınmaları bekleniyor.

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