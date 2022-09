F1, Singapur için dalgalanma sınırını gevşetti

Sezon başında birçok takımı yakından etkileyen ve özellikle Azerbaycan GP'sinde Lewis Hamilton başta olmak üzere birçok sürücünün ağrılar çekmesine sebep olan dalgalanma sorununu çözmek isteyen FIA, Kanada GP'si öncesi yayınladığı bir direktifle ciddi adımlar atmıştı.

En büyük önlem, takımların performans kazanmak uğruna dalgalanmayı göz ardı etmesinin önüne geçilmesi amacıyla geliştirilen "Aerodinamik Salınım Metriği" oldu. Takımların tur başına ne kadar dalgalandığını ölçen bu metrik her yarışta ayrı ayrı hesaplanıyor ve elde edilen rakamın ötesine geçilmesi kesinlikle yasak.

Birçok tartışmaya konu olan ve yaklaşık iki ay boyunca devreye alınamayan direktif, yaz arasında Dünya Motor Sporları Konseyi toplantısında kabul edilmesinin ardından Belçika GP'si ile birlikte sonunda devreye alındı.

Yeni araçların getirdiği dalgalanma sorununun sebeplerini birçok takım anlamış ve çeşitli çözümler getirmiş vaziyette, dolayısıyla şu ana kadar sınıra takılan kimse olmadı -ancak önümüzde tümsekleriyle ünlü pistlerde düzenlenecek iki yarış var: Singapur ve Amerika.

Bu pistlerde takımların sınırı aşma ihtimali var, fakat bunun sebebi dalgalanmadan ziyade pist yüzeyinin tümsekli olması; nitekim bazı hesaplamalar araçların pistteki tümseklerden geçmesi durumunda alınacak darbelerin genel ortalamayı dramatik olarak yükseltebileceğini gösteriyor.

F1 returns to Singapore for the first time since 2019, with questions marks over how the new cars will handle its bumpy street circuit.

Photo by: Lionel Ng / Motorsport Images