F1, simülatördeki "kritik bulguların" ardından 2026 aktif aero planında değişiklik yapacak!

İçten yanmalı motor ve elektrik gücü arasında %50/50 güç paylaşımına sahip yeni turbo hibrid motorların özelliklerine uyum sağlamaya yardımcı olmak için, araç performansını artırma çabasının bir parçası olarak 2026 araçlarında hareketli aero parçaları olacak.

Buradaki fikir, aracın kanatlarının virajlarda yol tutuşuna yardımcı olmak için yüksek yere basma kuvveti konfigürasyonunda çalışabilmesi, düzlüklerde ise düzlük hızını artırmaya yardımcı olmak için düşük yere basma kuvveti konfigürasyonuna geçebilmesidir.

Araştırılan fikirlerden biri, DRS ile birlikte kolayca çalışabileceği ve en az karmaşık çözüm olacağı için sadece arka kanadın hareket ettirilebilir olmasıydı.

Ancak, bazı takımlar son zamanlarda bunun nasıl çalışacağını anlamaya çalışmak için simülatörlerde temel 'Fangio' araç modeli, yani 2026 teknik düzenlemeleri için konuşulan 200 santimetreden 190 santimetre genişliğe indirilmiş ve aks aralığının 360 santimetreden 340 santimetreye indirilmiş ön çalışma modelinde, ile çalışırken bazı endişe verici özellikler olduğunu fark ettiler.

Kaynaklara göre, arka kanat en düşük sürtünme konfigürasyonundayken ve motor tam güçteyken, araç neredeyse sürülemez durumdaydı. Pilotların hızlanma esnasında düzlüklerde patinaj yaptığı veya aracın arka tarafı dışarı taşmadan en küçük virajları dahi alamadığı birçok örnek ortaya çıktı.

Bu durum, aero dengesinde DRS açıkken yaşanandan üç kat daha fazla olduğu tahmin edilen bir değişimi ortaya çıkardı.

Hatta projenin içerisinden bir mühendis, araçların patinaj yapmasını önlemenin tek yolunun, tur zamanlarının mevcut Formula 2 araçlarından daha yavaş olmasına neden olacak kadar muhafazakar sürmek olduğunu öne sürdü.

Ferrari SF-24 rear wing Fotoğraf: Uncredited

FIA temsilcilerinin, neler olup bittiğini ve simülatör bulgularından neler öğrenilebileceğini daha iyi anlamak için yakın zamanda takım tesislerini ziyaret ettiği anlaşılıyor.

FIA kaynakları, hareketli aero planının sadece arka kanadın konfigürasyonunu değiştirerek çalışmayacağı sonucuna varıldığını açıkladı.

Bunun yerine FIA, otomobillerin umulan performans özelliklerini sunabilmesi için 2026 aero planının hem ön hem de arka kanadın birbiriyle bağlantılı olarak hareketini içeren bir konfigürasyon gerektiğine karar verdi.

İki kanadın birlikte çalışmasını sağlanarak, simülatörde ortaya çıkan aero denge kaybının azaltılması amaçlanacak.

Haziran sonundan önce aerodinamik düzenlemelerin çerçevesini çizme çabaları devam ederken Red Bull takım patronu Christian Horner, FIA'nın takımların bulguları hakkındaki endişelerini dinlemesini memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Horner geçen yıl, şasi kurallarının güç ünitesi seçimine uymak zorunda olması nedeniyle F1'in 'Frankenstein araçlarla' baş başa kalma riski olduğu konusunda uyarıda bulunmuştu.

Motorsport.com'a verdiği demeçte Horner, "Bence iyi bir ilerleme kaydedildi. FIA'nın bazı geri bildirimleri dikkate aldığını ve bazı değişiklikler yapıldığını düşünüyorum."

"Şu anda 2026 paketinin temel bir parçası olacak olan şasi düzenlemelerini ve bunun bu güç üniteleriyle nasıl etkileşime gireceğini bekliyoruz."

"Çeşitli çalışma grupları bu konuda yoğun bir şekilde çalışıyor ve yakın gelecekte bir sonuca varmamız önemli." demişti.

Takımların simülatör bulgularının endişe yaratıp yaratmadığı sorulduğunda Horner, "Günün sonunda kurallar herkes için aynı."

"Önemli olan onları nasıl uyguladığınız ve tercüme ettiğiniz. Herkes için aynı başlangıç noktası olduğu için kuralların ne olacağından korktuğumuzu sanmıyorum."

"Kurallar son halini aldığında, şüphesiz kurallarla ilgili her türlü sorunu o zaman keşfedeceğiz. Ancak bu diğer kural değişikliklerinden farklı olmayacak." şeklinde cevap verdi.